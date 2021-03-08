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Металл просматривает экс-игрока Лиона и Монако Балули

Вторая лига
(1 голосов)

Назревает топовый трансфер

Металл просматривает экс-игрока Лиона и Монако Балули

Pascal Bonnière - lavoixdunord

Новина українською

На просмотр в харьковский "Металл", который сейчас находится на тренировочном сборе в Турции, прибыл 25-летний атакующий полузащитник Фарес Балули.

Сегодня французский футболист алжирского происхождения должен был сыграть в спарринге "Металла" против "Диназа" (2:1).

Бывший игрок молодежной сборной Франции на родине выступал за "Лион", "Монако" и "Лилль", проведя в общей сложности 31 матч и забив два мяча в Лиге 1. Также на счету Балули четыре поединка в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы.

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В статье: Фарес Балули Металл (Харьков)
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Комментарии (2)
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ukatan (Харьковская обл.)
08.03.2021 в 20:13
Ну если это правда, то денежки в "Металле" водятся, и немаленькие.
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юрец-700 (Харьков)
08.03.2021 в 20:09
я Вас люблю МетаЛЛ !!!!!!!!
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