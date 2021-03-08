Металл просматривает экс-игрока Лиона и Монако Балули

На просмотр в харьковский " Металл ", который сейчас находится на тренировочном сборе в Турции, прибыл 25-летний атакующий полузащитник Фарес Балули.

Сегодня французский футболист алжирского происхождения должен был сыграть в спарринге "Металла" против "Диназа" (2:1).

Бывший игрок молодежной сборной Франции на родине выступал за "Лион", "Монако" и "Лилль", проведя в общей сложности 31 матч и забив два мяча в Лиге 1. Также на счету Балули четыре поединка в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы.