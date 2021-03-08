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Металл просматривает экс-игрока Лиона и Монако Балули
Назревает топовый трансфер
Pascal Bonnière - lavoixdunord
На просмотр в харьковский "
Сегодня французский футболист алжирского происхождения должен был сыграть в спарринге "Металла" против "Диназа" (2:1).
Бывший игрок молодежной сборной Франции на родине выступал за "Лион", "Монако" и "Лилль", проведя в общей сложности 31 матч и забив два мяча в Лиге 1. Также на счету Балули четыре поединка в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы.
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