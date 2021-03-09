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Посол Израиля в Украине выступил против присвоения городскому стадиону Тернополя имени Шухевича

Вторая лига
(3 голосов)

Джоэль Лион требует отменить данное решение

Посол Израиля в Украине выступил против присвоения городскому стадиону Тернополя имени Шухевича

fcnyva.com

Новина українською

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал посол в Twitter.

Напомним, что горсовет Тернополя единогласно поддержал инициативу мэра Тернополя присвоить городскому стадиону имя Шухевича.

На городском стадионе свои домашние игры проводит тернопольская "Нива".

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В статье: Городской стадион
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Комментарии (7)
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palmotron (Бровари)
09.03.2021 в 21:00
Безумовно, його думка дуже важлива :D
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0
0
янковский ян (Запорожье)
09.03.2021 в 20:58
Не, ну реально у нас в футболе последние дни нескучно. Что ответят в тернополе? Вроде как с израилем мы целуемся. А это еще польша молчит
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0
0
Hanter44 (Baburka)
09.03.2021 в 20:57
ЭТИ нацики обнаглели вконец.
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0
0
IhorSt (Львів)
09.03.2021 в 20:53
Ну от нафіга такі новини на футбольному сайті? Дуже хотів би поговорити з т.з. журналістом, який це розмістив. І про гауптмана, і про капітана НКВД, наприклад.
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+2
0
download1 (huyersk)
09.03.2021 в 20:50
Він герой України, може десь і прибив кілька євреїв, то вибачайте
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+4
-1
Hanter44 (Baburka)
09.03.2021 в 20:58
У вас всякий бандюга становится героем
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0
0
Лекарь (село Дарница)
09.03.2021 в 20:48
Выслать нахрен посла.
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+5
-1


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