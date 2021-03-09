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Посол Израиля в Украине выступил против присвоения городскому стадиону Тернополя имени Шухевича
Джоэль Лион требует отменить данное решение
fcnyva.com
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета
"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал посол в Twitter.
Напомним, что горсовет Тернополя единогласно поддержал инициативу мэра Тернополя присвоить городскому стадиону имя Шухевича.
На городском стадионе свои домашние игры проводит тернопольская "Нива".
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