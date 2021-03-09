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Металл подписал экс-игрока Лиона и Монако Балули
Хавбек подавал большие надежды, однако затем затерялся в низших дивизионах Франции
fcmetal.com.ua
Харьковский "
Условия соглашения с французским футболистом алжирского происхождения клуб не уточняет.
Последним клубом игрока был СК "Лион" из третьего французсклого дивизиона, который Балули покинул летом прошлого года.
Напомним, что бывший игрок молодежной сборной Франции на родине выступал за "Лион", "Монако" и "Лилль", проведя в общей сложности 31 матч и забив два мяча в Лиге 1.
Также на счету Балули четыре поединка в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы.
Выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.
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