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Металл подписал экс-игрока Лиона и Монако Балули

Вторая лига
(2 голосов)

Хавбек подавал большие надежды, однако затем затерялся в низших дивизионах Франции

Металл подписал экс-игрока Лиона и Монако Балули

fcmetal.com.ua

Новина українською

Харьковский "Металл" официально объявил о подписании контракта с 25-летним атакующим полузащитником Фаресом Балули.

Условия соглашения с французским футболистом алжирского происхождения клуб не уточняет.

Последним клубом игрока был СК "Лион" из третьего французсклого дивизиона, который Балули покинул летом прошлого года.

Напомним, что бывший игрок молодежной сборной Франции на родине выступал за "Лион", "Монако" и "Лилль", проведя в общей сложности 31 матч и забив два мяча в Лиге 1.

Также на счету Балули четыре поединка в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы.

Выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.

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В статье: Фарес Балули Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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