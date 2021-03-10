Винницкая Нива рассталась с тремя игроками

"Нива" из Винница во время паузы в чемпионате провела внушительную кадровую ротацию.

Как отмечает Meta-ratings, "Ниву" покинуло три футболиста: 19-летний защитник Максим Подопригора (9 матчей, 2 гола в текущем чемпионате) и два полузащитника – 25-летний Тимофей Брыжчук (11 игр) и 18-летний Дмитрий Ивашкив (9 матчей).

Напомним, "Нива" занимает 12-е место в группе А Второй лиги, опережая на 2 очка львовские "Карпаты". 20 марта команда Владимира Цыткина примет галичан в первом официальном матче 2021 года.