Виталий Костышин: Подолье верит в собственные силы в весенней части сезона

Главный тренер "Подолья" Виталий Костышин рассказал о турецких сборах команды, усилении состава, а также об амбициозных планах на весеннюю часть сезона.

- Считаю, что очень хорошо поработали на сборах, - рассказал перед возвращением в Украину главный тренер хмельницкого клуба. - Все, что планировали - удалось воплотить в жизнь. Отмечу отличные условия проведения сборов. Исключительное удовольствие было тренироваться и играть на таких газонах. В двух спаррингах была возможность посмотреть новичков. У нас были информативные контрольные матчи против клубов Первой, Второй лиг, а также с командой из Турции. Были проблемы в самом качестве игры во время спаррингов, но главное, что нам удалось проверить потенциал игроков.

- Осеннюю часть "Подолье" завершило на втором месте. Довольны таким результатом?

- Считаю, что это достаточно неплохой результат. Благодаря ему можем весной решать задачи повышения в классе. Ни одной игры не проиграли и это свидетельствует о правильности нашего пути. Сделаем все возможное, чтобы весной выполнить поставленную задачу.

- Какие у вас ожидания от весенней части сезона?

- В нашей группе много амбициозных команд с качественными исполнителями в составе. Конкуренция идет только на пользу. Замечательно, что в украинском футболе немало сильных команд, которые стремятся прогрессировать. Будет сложно, но мы верим в свои силы.

В обеих группах Второй лиги есть команды, которые смогут достойно выступать в Первой лиге. Из нашей группы в прошлом сезоне повысились в классе "Верес", "Полесье", тернопольская "Нива". Эти коллективы сейчас очень достойно играют в Первой лиге.

- Вы подписали немало новичков. С чем связана столь количественная селекция?

- Сейчас во времена пандемии должны рассчитывать на большее количество игроков основной обоймы. Если не дай Бог кто-то заболеет, то этим игрокам нужна достойная замена. С этим и связано подписание большого количества игроков в межсезонье.

- На сборе играли теми футболистами, которыми планируете начать весеннюю часть сезона?

- В матчах с "Альянсом" и командой из Турции играли наиболее оптимальным составом на данный момент. Однако, еще планируем определенные изменения. Нам нужно было время, чтобы посмотреть новичков, наиграть игровые связи. В Украине также проведем один матч, в котором будем играть основным составом.

- Потеря Нгамба существенна для команды?

- Для каждого футболиста важно играть в высшем дивизионе. Счастлив, что Нгамба сможет играть в Премьер-лиге. Спасибо этому футболисту за профессионализм и качественную игру. Желаю успехов в "Колосе".

- Что можете сказать на счет атмосферы внутри коллектива?

- У нас очень дружный коллектив, который сформировался летом. Конфликтных ситуаций не было. Горд, что в "Подолье" такой коллектив. В этом, в первую очередь заслуга опытных игроков.