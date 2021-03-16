Вторая лига
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Матч Подолье и Эпицентр перенесли на 29 марта
Из-за сложный условий погоды
Поединок 13-го тура "Подолье" - "Эпицентр" не состоится 19 марта.
Из-за сложных условий погоды газон стадиона в Хмельницком пока что не соответствует требованиям и было принято решение сыграть 29 марта.
Соответственно состоялся перенос и матча "Подолья" против львовских "Карпат" в рамках 14-го тура: вместо 27 марта команды сыграют 25-го.
Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги "Подолье" находится на 2 месте, набрав 25 очков.
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Источник:Instagram Подолья
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