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Матч Подолье и Эпицентр перенесли на 29 марта

Вторая лига
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Из-за сложный условий погоды

Матч Подолье и Эпицентр перенесли на 29 марта

Новина українською

Поединок 13-го тура "Подолье" - "Эпицентр" не состоится 19 марта.

Из-за сложных условий погоды газон стадиона в Хмельницком пока что не соответствует требованиям и было принято решение сыграть 29 марта.

Соответственно состоялся перенос и матча "Подолья" против львовских "Карпат" в рамках 14-го тура: вместо 27 марта команды сыграют 25-го.

Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги "Подолье" находится на 2 месте, набрав 25 очков.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Эпицентр (Дунаевцы)
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Источник:
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