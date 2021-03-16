Матч Подолье и Эпицентр перенесли на 29 марта

Поединок 13-го тура "Подолье" - "Эпицентр" не состоится 19 марта.

Из-за сложных условий погоды газон стадиона в Хмельницком пока что не соответствует требованиям и было принято решение сыграть 29 марта.

Соответственно состоялся перенос и матча "Подолья" против львовских "Карпат" в рамках 14-го тура: вместо 27 марта команды сыграют 25-го.

Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги "Подолье" находится на 2 месте, набрав 25 очков.