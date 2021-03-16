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Известно, сколько клубов проходят аттестацию во Вторую лигу

Вторая лига
(2 голосов)

Будут только те клубы, которые действительно соответствуют всем критериям

Известно, сколько клубов проходят аттестацию во Вторую лигу

Скриншот: XSPORT

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о том, сколько клубов сейчас проходят аттестацию во Вторую лигу.

"Насколько я знаю, у нас 15 аматорских клубов подало заявку на проведения аттестации, чтобы получить статус профессионального футбольного клуба.

Я не могу сейчас сказать как проходит ситуация и с помощью каких критерий выбирают клубы. Мы стараемся не мешать, так как Комитет по аттестации футбольных клубов Украины у нас опытный и там работают уважаемые люди. Я надеюсь, что они примут правильное решение.

Единственное, что мы их просим, как Профессиональная футбольная лига, чтобы они допускали те футбольные клубы, которые действительно соответствуют всем критериям аттестации. Чтобы исключить разные проблемные вопросы во время сезона", сказал Каденко.

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В статье: Александр Каденко
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
16.03.2021 в 12:03
15 клубов, ок, ну, а подробнее о них? Что это за клубы ведь можно было уточнить?
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Saturn (Киев)
16.03.2021 в 11:56
Ого - возрождение ?
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
16.03.2021 в 12:14
Сомневаюсь. Куча очередных однодневок.
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