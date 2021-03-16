Подолье рассталось с двумя полузащитниками

Команда Второй лиги "Подолье" прекратил сотрудничество с полузащитниками Артемом Галетой и Владиславом Бондарем.

20-летний Галета за клуб сыграл в 27 матчах в сезонах 2018 / 19-2020 / 21. Из них - 16 провел за основную команду и 11 - за команду U-19 (в которой отличился двумя голами).

20-летний хавбек Владислав Бондарь перешел в "Подолье" зимой и в официальных матчах не играл.

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Напомним, что в текущем сезоне турнирной таблице Второй лиги "Подолье" находится на 2-м месте, набрав 25 очков.