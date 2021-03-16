Буковина подписала двух новичков и вернула одного из лидеров

Второлиговская " Буковины " перед стартом весенней части сезона усилилась двумя исполнителями. Команду пополнили 22-летний голкипер Иван Пономаренко и 21-летний левый защитник Артем Дмитриев.

Бывший вратарь "Днепра" Пономаренко в прошлом году выступал в Таджикистане за ЦСКА из Душанбе (18 матчей, 25 пропущенных мячей), Дмитриев осенью играл за "Перемогу" (9 матчей во Второй лиге). Оба футболиста подписали с "Буковиной" годичные контракты.

Кроме того, в команду вернулся 28-летний полузащитник Максим Боровец, который ушел из нее по окончании осенней части сезона (10 матчей в текущем чемпионате).

Напомним, что "Буковина" занимает 7-е место в группе А Второй лиги. Свой первый официальный матч под руководством Евгения Коваленко проведет 20 марта, когда сыграет на выезде с "Оболонью-2".