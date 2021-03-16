Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина подписала двух новичков и вернула одного из лидеров
Трансферная кампания во Второй лиге идет своим чередом
bukfc.com
Второлиговская "
Бывший вратарь "Днепра" Пономаренко в прошлом году выступал в Таджикистане за ЦСКА из Душанбе (18 матчей, 25 пропущенных мячей), Дмитриев осенью играл за "Перемогу" (9 матчей во Второй лиге). Оба футболиста подписали с "Буковиной" годичные контракты.
Кроме того, в команду вернулся 28-летний полузащитник Максим Боровец, который ушел из нее по окончании осенней части сезона (10 матчей в текущем чемпионате).
Напомним, что "Буковина" занимает 7-е место в группе А Второй лиги. Свой первый официальный матч под руководством Евгения Коваленко проведет 20 марта, когда сыграет на выезде с "Оболонью-2".
Популярное сейчас
- Известно, сколько клубов проходят аттестацию во Вторую лигу
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Очередная сельская экспансия УПЛ? Чего ждать от исхода сезона в Первой лиге
- Маркевич планирует вернуться в возрожденный Металлист - источник
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО