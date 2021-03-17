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Клуб из Второй лиги подписал воспитанников Динамо и Черноморца

Вторая лига
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Одесская команда продолжает усиливаться

Клуб из Второй лиги подписал воспитанников Динамо и Черноморца

Фото: ФК Динамо Киев

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Полузащитники Егор Глушач и Алексей Смароков перешли в "Реал Фарму". Об этом сообщает Meta-ratings.

С обоими футболистами подписаны контракты до середины июня нынешнего года.

18-летний Глушач находился в системе киевского "Динамо", куда он перебрался из школы запорожского "Металлурга". Вызывался в сборную Украины U-17, в прошлом сезоне сыграл 5 матчей за "Динамо" U-19.

19-летний Смароков воспитанник "Черноморца". Играл за "моряков" в первенстве U-19, а в прошлом сезоне провел 12 матчей и забил 2 мяча во Второй лиге за "Черноморец-2".

Напомним, что в турнирной таблице в группе В Второй лиги "Реал Фарма" находится на 8 месте, набрав 9 очков в 11 играх.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Егор Глушач Алексей Смароков
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Источник:
Meta-ratings

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