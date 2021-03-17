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Два полузащитника покинули команду Второй лиги
В заявке клуба осталось 23 футболиста
Фото: ФК Нива
Полузащитники Богдан Зугравый и Дмитрий Подгаецкий, которые в этом сезоне дебютировали в составе винницкой "Нивы", больше не являются ее игроками.
19-летний хавбек Зугравый провел 10 матчей во Второй лиге и 2 игры в Кубке Украины.
19-летний Подгаецкий принял участие в 4 матчах чемпионата и 3 кубковых поединках.
В заявке команды осталось 23 футболиста.
"Нива" занимает 12-е место в группе А Второй лиги, опережая на 2 очка львовские "Карпаты". 20 марта команда Владимира Цыткина примет галичан в первом официальном матче 2021 года.
Напомним, что ранее команду из Винницы покинуло три футболиста.
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