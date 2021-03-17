Два полузащитника покинули команду Второй лиги

Полузащитники Богдан Зугравый и Дмитрий Подгаецкий, которые в этом сезоне дебютировали в составе винницкой "Нивы", больше не являются ее игроками.

19-летний хавбек Зугравый провел 10 матчей во Второй лиге и 2 игры в Кубке Украины.

19-летний Подгаецкий принял участие в 4 матчах чемпионата и 3 кубковых поединках.

В заявке команды осталось 23 футболиста.

"Нива" занимает 12-е место в группе А Второй лиги, опережая на 2 очка львовские "Карпаты". 20 марта команда Владимира Цыткина примет галичан в первом официальном матче 2021 года.

Напомним, что ранее команду из Винницы покинуло три футболиста.