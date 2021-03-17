Тренерский дебют Красноперова и туманная судьба "Энергии" - анонс 13-го тура Второй лиги

С четверга по понедельник пройдут матчи 13-го тура в обеих группах Второй лиги. Причем подобный разброс случился за счет матчей группы А, которые состоятся за четыре разных дня. На юго-востоке же все стройно и упорядоченно - все пять встреч состоятся в пятницу. Их могло быть в группе Б и шесть, но лидер турнира, харьковский "Металл", отдохнет из-за канувшей в лету "Черкащины", которая должна была стать его соперником.

Группа А

"Ужгород" - "Волынь-2". Команды между собой сыграют впервые в сезоне, в первом круге случился перенос из-за ковида. Доигрывать те встречи коллективы Второй лиги решили в основном в мае, уже по хорошим полям. Сейчас же увидим соперничество закарпатцев, усилившихся Олегом Допилкой с дублем "крестоносцев", от которого сложно ждать сюрпризов. (прогноз - 2:0)

"Диназ" - "Чайка". Дерби Киевской области ожидается с большим интересом прежде всего по причине возвращения в профессиональный футбол Сергея Старенького. Экс-хавбек "Десны" активно наигрывался Владимиром Бондаренко на сборах и поэтому имеет все шансы выйти в основе уже в ближайшую пятницу. (прогноз 3:1)

"Оболонь-2" - "Буковина". Сразу же приношу извинения коучу "пивоваров" Александру Антоненко, ибо изначально приписал ему "заслуги" Валерия Иващенко в материале по Первой лиге.

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Впрочем, подопечные наставника "оболонской" молодежи способны закрыть рты скептикам уже в первом весеннем матче, "Буковина" за зиму сильнее точно не стала... (прогноз - 1:0)

"Нива" - "Карпаты" (Львов). Не разделяю эйфории винницких болельщиков, которые с приходом нового руководства в клуб сразу же загорелись мечтами об УПЛ. Да и зимнее усиление винницкой команды не впечатляет - один Виктор Георгиев играл в последнее время на более-менее достойном уровне, в остальном сплошь "сбитые летчики" да местный молодняк. У "Карпат" команда и без того молодая и неопытная, так ее еще и зимой основательно "покромсали", снова в пользу более богатого соседа по городу. Тем не менее, за счет желания, формальные андердоги в битве аутсайдеров Группы А смогут навязать борьбу и увезти домой очки. (прогноз - 1:1)

"Чернигов" - "Карпаты"(Галич). А вот другие "Карпаты" как раз закупились основательно - все, что лежало неприкаянным по части игровых кадров на уровне Второй лиги в межсезонье, сметалось галичанами, словно добротным немецким пылесосом. Детище Владимира Магаля настраивается на серьезную борьбу за выход в Первую лигу, ведь ему еще львовских одноклубников страховать, в случае чего... (прогноз - 0:3)

"Подолье" - "Эпицентр". Закрыт будет тур центральным поединком в понедельник, встречаются в Хмельницком ближайшие преследователи лидера. В первом круге команды также не смогли сыграть по причине карантина у одного из соперников, поэтому матч станет еще и первым в истории очным. Трудно предсказать исход, так что просто сделаю ставку на результативную ничью. (прогноз - 1:1)

Группа Б

"Кривбасс" - "Днепр". Криворожане не словом, а делом доказывали свои амбиции в период зимней паузы. Были приглашены опытные люди как в менеджерский корпус, так и по части игровых кадров. Также "Кривбасс" слетал на турецкие сборы, где тренерский штаб основательно наиграл связи и интегрировал в состав новичков. Черкащане на этом фоне смотрятся если не командой с другой планеты, так точно намного менее подготовленными к весне. (прогноз - 6:1)

"Металлург" - "Реал Фарма". Конкурент "Кривбасса" в борьбе за вторую строчку (первое место априори отдаю "Металлу" за неимением внятной конкуренции) примет "фармацевтов", которые привычно перетряхнули состав зимой и по сути выступят новым коллективом. С корабля на балл набирать очки на "Славутич-Арене" можно, но при суперсамоотдаче и абсолютному взаимопониманию между игроками. Об этих факторах сложно говорить в контексте нынешнего "Реала Фармы". (прогноз - 3:1)

"Балканы" - "Никополь". С командой из Зари теперь будет работать не Андрей Пархоменко, а Денис Колчин. Вместе с предыдущим тренером ушла целая эпоха "Балкан" и это не пустые слова. Зарянцы сами угодили в турнирную яму, из которой теперь необходимо выбираться. Первым шагом в их неизбежном подъеме и станет домашний матч с "Никополем". (прогноз - 2:0)

"Энергия" - "Перемога". Соседи-середняки, у которых за зиму многое поменялось, причем в глобальном плане. Днепровцы успели сменить в межсезонье двух тренеров, одному из которых даже не дали шанса проявить себя в официальных матчах. "Энергия" же "слилась в экстазе" с симферопоольской "Таврией", которая теперь также базируется в Новой Каховке и заодно "позаимствовала" у команды из этого города главного тренера. Олег Федорчук теперь снова работает с симферопольцами, а вот "Энергию" принял Эдуард Хавров. (прогноз - 0:1)

"Яруд" - "Николаев-2". Олег Красноперов впервые принял профессиональный клуб в должности главного тренера после трехлетней практики с молодежными командами "Ворсклы". Вряд ли его "Яруд" сразу же "побежит", хотя против молодых "корабелов" делать это можно и нужно. (прогноз - 2:2)