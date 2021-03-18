Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ужгород - Волынь-2: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команда Владимира Васютика принимает луцких дублеров
Фото - ФК Ужгород
Один из лидеров чемпионата Второй лиги в группе А по потерянным очкам попытается догнать "Диназ" уже сегодня. В домашнем матче "Ужгрод" примет вторую команду "Волыни".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо обратилось в УАФ с просьбой проверить высказывания Лучи
- Под Ярославского? Суд отменил арест имущества ОАО Металлист
- Нива и Кремень - последние приготовления к возобновлению сезона. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Известно, сколько клубов проходят аттестацию во Вторую лигу
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...