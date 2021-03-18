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Второлиговая Перемога подписала экс-форварда Металлиста

Вторая лига
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В прошлом году футболист выступал за "Елгаву"

Второлиговая Перемога подписала экс-форварда Металлиста

Фото: metalist.ua

Новина українською

25-летний нападающий Артем Радченко пополнит ряды ФК "Перемога", выступающего в чемпионате Украины Второй лиги.

В прошлом году футболист был в Латвии, где выступал за "Елгаву". Перед этим Радченко выступал в ФК "Николаев", "Металлисте", "Говерле", "Хайдуке" и могилевском "Днепре".

В составе латвийской "Елгавы" футболист провел 9 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей.

Отметим, что после первой части сезона "Перемога" занимает шестое место в группе "Б" Второй лиги.

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В статье: Артем Радченко Перемога (Днепр)
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