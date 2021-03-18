Второлиговая Перемога подписала экс-форварда Металлиста

25-летний нападающий Артем Радченко пополнит ряды ФК "Перемога", выступающего в чемпионате Украины Второй лиги.

В прошлом году футболист был в Латвии, где выступал за "Елгаву". Перед этим Радченко выступал в ФК "Николаев", "Металлисте", "Говерле", "Хайдуке" и могилевском "Днепре".

В составе латвийской "Елгавы" футболист провел 9 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей.

Отметим, что после первой части сезона "Перемога" занимает шестое место в группе "Б" Второй лиги.