Вторая лига. Дежурные, но нелегкие победы Диназа, Металлурга и Кривбасса, Балканы снова теряют - обзор матчей пятницы

Яруд - Николаев-2 1:1 (1:0)

Гол: Литюк (45 пен) - Фальковский (30)

Дебют Олега Красноперова в качестве главного трнера профессиональной команды его подопечные начали здорово, активничали в атаке, надежно действовали в обороне, применяли прессинг. Тем не менее, первым забил именно "Николаев-2", Даниил Фальковский на вираже прошел двоих соперников и с полукруга перед штрафной нанес удар в нижний евый угол ворот "Яруда".

Мариупольский коллектив ответил лишь под занавес первого тайма. Автором голевого удара с пенальти стал новичок команды, 21-летний форвард Глеб Литюк. На том команды и порешали - во второй половине игра была более равной и никто так и не смог отличиться победным голом.

ДИНАЗ - ЧАЙКА 2:0 (0:0)

Голы: Кириенко (70, 82)

Матч в манеже "Конча-Заспы" лидеру группы А удалось выиграть за счет дубля Игоря Кириенка под занавес встречи. Киевское дерби удалось, был накал, борьба и, самое главное - конкуренция между почти чторавными командами.

БАЛКАНЫ - НИКОПОЛЬ 0:0

Дебют Дениса Колчина во главе "Балкан" состоялся в селе Маяки, где на синтетике пока что принимают домашние матчи "Балканы" по причине не самых лучших погодных условий. Пробить "Никополь" номинальным хозяевам так и не удалось, таким образом соседи по турнирной таблице поделили очки.

МЕТАЛЛУРГ - РЕАЛ ФАРМА 3:1 (2:0)

Голы: Борисенко (37), Сидоров (45), Шалфеев (53) - Гранчар (68)

Вадим Гранчар отметил дебют в составе "фармацевтов" голом, но еще раньше "Металлург" забил трижды. Команда Микитина хорошо готова к возобновлению сезона и явно намерена побороться с "Таврией" и "Кривбассом" за вторую строчку группы Б.

ЭНЕРГИЯ - ПЕРЕМОГА 0:0

Подопечные Эдуарда Хаврова снова не забили, как и в воскресном матче с "Никополем" (0:3). Опытный Сергей Цой в этот раз вышел в основе.

КРИВБАСС - ДНЕПР Черкассы 1:0 (1:0)

Гол: Квасов (33)

В старте криворожан не нашлось места Артуру Карнозе, Александру Мишуренко, Константину Чернию и Александру Гуськову, но победу принес точный удар Ярослава Квасова.