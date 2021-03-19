Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Пятничные матчи 13-го тура, смотреть онлайн. LIVE
Сегодня весь тур группы Б и один матч на северо-западе
Фото - ФК Диназ
ЯРУД - НИКОЛАЕВ-2 (12:00)
ДИНАЗ - ЧАЙКА (13:30)
БАЛКАНЫ - НИКОПОЛЬ (14:00)
МЕТАЛЛУРГ - РЕАЛ ФАРМА
ЭНЕРГИЯ - ПЕРЕМОГА (15:00)
КРИВБАСС - ДНЕПР Черкассы (15:30
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