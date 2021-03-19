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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Пятничные матчи 13-го тура, смотреть онлайн. LIVE

Вторая лига
(1 голосов)

Сегодня весь тур группы Б и один матч на северо-западе

Вторая лига. Пятничные матчи 13-го тура, смотреть онлайн. LIVE

Фото - ФК Диназ

Новина українською

ЯРУД - НИКОЛАЕВ-2 (12:00)

ДИНАЗ - ЧАЙКА (13:30)

БАЛКАНЫ - НИКОПОЛЬ (14:00)

МЕТАЛЛУРГ - РЕАЛ ФАРМА

ЭНЕРГИЯ - ПЕРЕМОГА (15:00)

КРИВБАСС - ДНЕПР Черкассы (15:30

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Балканы (Заря) Диназ (Вышгород) Металлург (Запорожье)
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