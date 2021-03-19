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Клуб Второй лиги подписал экс-форварда Черкащины

Вторая лига
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Контракт с новичком подписан сроком на один год

Клуб Второй лиги подписал экс-форварда Черкащины

Фото: ФК Сумы

Новина українською

Черкасский "Днепр" подписал 27-летнего форварда Фарида Сулеймана. Контракт с новичком подписан сроком на один год.

Сулейман родом из Донецка, именно там он начинал заниматься футболом, а выпускался уже из академии харьковского "Металлиста". На профессиональном уровне играл за "Сумы", "Никополь", "Арсенал-Киев", "Альянс".

Последней командой футболиста была "Черкащина", которая снялась с розыгрыша Второй лиги. В текущем сезоне Сулейман сыграл девять матчей, в которых забил два гола.

"Днепр" занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с "Кривбассом".

Напомним, что ранее клуб подписал форварда Виктора Сахнюка и центрального защитника Евгения Кузнецова.

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В статье: Днепр (Черкассы) Фарид Сулейман
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