Клуб Второй лиги подписал экс-форварда Черкащины

Черкасский "Днепр" подписал 27-летнего форварда Фарида Сулеймана. Контракт с новичком подписан сроком на один год.

Сулейман родом из Донецка, именно там он начинал заниматься футболом, а выпускался уже из академии харьковского "Металлиста". На профессиональном уровне играл за "Сумы", "Никополь", "Арсенал-Киев", "Альянс".

Последней командой футболиста была "Черкащина", которая снялась с розыгрыша Второй лиги. В текущем сезоне Сулейман сыграл девять матчей, в которых забил два гола.

"Днепр" занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с "Кривбассом".

Напомним, что ранее клуб подписал форварда Виктора Сахнюка и центрального защитника Евгения Кузнецова.