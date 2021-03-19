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Клуб Второй лиги подписал экс-форварда Черкащины
Контракт с новичком подписан сроком на один год
Фото: ФК Сумы
Черкасский "Днепр" подписал 27-летнего форварда Фарида Сулеймана. Контракт с новичком подписан сроком на один год.
Сулейман родом из Донецка, именно там он начинал заниматься футболом, а выпускался уже из академии харьковского "Металлиста". На профессиональном уровне играл за "Сумы", "Никополь", "Арсенал-Киев", "Альянс".
Последней командой футболиста была "Черкащина", которая снялась с розыгрыша Второй лиги. В текущем сезоне Сулейман сыграл девять матчей, в которых забил два гола.
"Днепр" занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с "Кривбассом".
Напомним, что ранее клуб подписал форварда Виктора Сахнюка и центрального защитника Евгения Кузнецова.
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