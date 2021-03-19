55-летний президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине

Президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.

Новое достижение функционер установил в поединке 13-го тура Второй лиги против запорожского "Металлурга" (1:3) .

Лиховидов вышел на замену уже в компенсированное время, и таким образом, сыграл в возрасте 55 лет, 1 месяца и 21 дня.

Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В текущем сезоне играющий президент "Реал Фармы" провел шесть матчей во Второй лиге, предыдущий раз выходил на поле в ноябре прошлого года.