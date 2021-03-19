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55-летний президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине
Николай Лиховидов вышел на замену в концовке матча с Металлургом
Президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.
Новое достижение функционер установил в
Лиховидов вышел на замену уже в компенсированное время, и таким образом, сыграл в возрасте 55 лет, 1 месяца и 21 дня.
Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В текущем сезоне играющий президент "Реал Фармы" провел шесть матчей во Второй лиге, предыдущий раз выходил на поле в ноябре прошлого года.
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