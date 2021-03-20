Вторая лига
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Вторая лига. 13-й тур, матчи субботы. Смотреть онлайн
Сегодня только три поединка, все в группе А
Фото - ФК Нива Винница
ОБОЛОНЬ-2 - БУКОВИНА (13:00)
НИВА (Винница) - КАРПАТЫ (Львов) (14:00)
ЧЕРНИГОВ - КАРПАТЫ (Галыч) (15:00)
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