Вторая лига. Буковина минимально побеждает, Ниве успех приносит президент - обзор субботних матчей группы А

ОБОЛОНЬ-2 - БУКОВИНА 0:1 (0:1)

Гол: Козлов (13)

"Буковина" предстала в стартовом матче игрового дня куда более боеспособной, чем ожидалось. По крайней мере, подопечные Евгения Коваленко безраздельно владели преимуществом в первом тайме и уже в дебюте сумели воплотить его в гол. Артем Козлов добил мяч в сетку, набежав вторым темпом. Гол стал победным для черновчан и позволил им закрепиться на седьмом месте.

НИВА (Винница) - КАРПАТЫ (Львов) 4:2 (2:2)

Гол: Загорулько (7, 72), Калитов (40), Браславский (86) - Береза (20), Сущак (30)

Резво начали обновленные винничане и уже в дебюте матча играющий президент клуба Артур Загорулько открыл счет, реализовав ударом головой навес партнера справа. Тем не менее, Олег Береза весьма оперативно результат сравнял, пробив со штрафного в ближнюю "девятку". Вратарь хозяев Иван Карабин мяч достал, но отразить его вне сетки собственных ворот не сумел. Однако на совести голкипера хозяев второй гол, который Назар Сущак забил ударом "за шиворот" метров с 35. Уже в концовке первого тайма "Нива" вынуждена была отыгрываться. Впрочем, сделать это также удалось достаточно оперативно, Калитов на дальней штанге замкнул скидку партнера после подачи углового и на перерыв команды ушли при равном счете.

После перерыва винничане все же доказали, что стали сильнее за зиму, впрочем Загорулько и Браславский забивали после грубейших позиционных ошибок защитников "Карпат". Более сильные соперники вряд ли будут оставлять у своих ворот столько зон.

ЧЕРНИГОВ - КАРПАТЫ (Галыч) 1:1 (1:1, матч продолжается)

Голы: Зенченко (45) - Семчук (33)