Президент винницкой Нивы дублем принес победу команде над Карпатами

Винницкая "Нива" обыграла львовские "Карпаты" в рамках 13-го тура Второй Лиги на своем поле со счетом 3:2. Дважды в воротах “львов” отличился 28-летний президент хозяев Артур Загорулько. Он сначала открыл счет в матче, а затем вывел команду вперед при цифрах на табло 2:2.

Это первые голы для новоиспеченного игрока/президента винничан. Отметим, что в январе он возглавил управляющий отдел команды.

"Нива" сейчас занимает 12 место во Второй Лиге, имея преимущество над последними "Карпатами" уже в пять очков.