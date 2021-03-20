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Президент винницкой Нивы дублем принес победу команде над Карпатами

Вторая лига
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Не для галочки в команде

Президент винницкой Нивы дублем принес победу команде над Карпатами

Нива Вінниця/Автор невідомий

Новина українською

Винницкая "Нива" обыграла львовские "Карпаты" в рамках 13-го тура Второй Лиги на своем поле со счетом 3:2. Дважды в воротах “львов” отличился 28-летний президент хозяев Артур Загорулько. Он сначала открыл счет в матче, а затем вывел команду вперед при цифрах на табло 2:2.

Это первые голы для новоиспеченного игрока/президента винничан. Отметим, что в январе он возглавил управляющий отдел команды.

"Нива" сейчас занимает 12 место во Второй Лиге, имея преимущество над последними "Карпатами" уже в пять очков.

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В статье: Артур Загорулько Нива (Винница)
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