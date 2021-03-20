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ФОТО, как болельщики винницкой Нивы строили трибуну вне стадиона для просмотра матча
В поединке против "Карпат" команда не осталась без поддержки
Нива Вінниця/Автор невідомий
"Хочешь жить - умей вертеться" - вот такой девиз у болельщиков винницкой "Нивы". Они не растерялись после закрытия трибун из-за локдауна и решили построить свою, чтобы поддержать команду в поединке 13-го тура Второй Лиги против "Карпат".
Это помогло винницкому клубу, ведь "львы" уступили со счетом 4:2. Сейчас "Нива" отдалилась от зоны вылета на пять очков.
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.03.2021 в 18:11
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