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ФОТО, как болельщики винницкой Нивы строили трибуну вне стадиона для просмотра матча

Вторая лига
(1 голосов)

В поединке против "Карпат" команда не осталась без поддержки

ФОТО, как болельщики винницкой Нивы строили трибуну вне стадиона для просмотра матча

Нива Вінниця/Автор невідомий

Новина українською

"Хочешь жить - умей вертеться" - вот такой девиз у болельщиков винницкой "Нивы". Они не растерялись после закрытия трибун из-за локдауна и решили построить свою, чтобы поддержать команду в поединке 13-го тура Второй Лиги против "Карпат".

ФОТО, как болельщики винницкой Нивы строили трибуну вне стадиона для просмотра матча - изображение 1
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Это помогло винницкому клубу, ведь "львы" уступили со счетом 4:2. Сейчас "Нива" отдалилась от зоны вылета на пять очков.

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В статье: Вторая лига Нива (Винница)
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.03.2021 в 18:11
красавцы!
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