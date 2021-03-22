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Победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура. Украина футбольная
Анонс передачи, которая выйдет поздно ночью
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 22 марта на телеканале XSPORT в 23:50.
Эксперт - футбольный специалист Павел Кикоть.
В выпуске:
- победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура;
- Эксклюзив! Братья Шараи - надежда "Альянса";
- Вторая лига: Цыткин начинает с победы, Худобяк возвращается.
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Источник:ПФЛ
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