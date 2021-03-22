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Победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура. Украина футбольная

Вторая лига
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Анонс передачи, которая выйдет поздно ночью

Победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура. Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 22 марта на телеканале XSPORT в 23:50.

Эксперт - футбольный специалист Павел Кикоть.

В выпуске:

  • победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура;
  • Эксклюзив! Братья Шараи - надежда "Альянса";
  • Вторая лига: Цыткин начинает с победы, Худобяк возвращается.
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Павел Кикоть Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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