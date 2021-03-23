Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Доигровка. Четыре матча во вторник, смотреть онлайн
Два матча 11-го тура, по одному из девятого и десятого
Фото - ФК Эпицентр
ЯРУД - НИКОПОЛЬ (14:00, 11-й тур)
ДНЕПР (Черкассы) - ЭНЕРГИЯ (15:00, 10-й тур)
УЖГОРОД - ЭПИЦЕНТР (16:00, 11-й тур)
РУБИКОН - БУКОВИНА (17:00, 9-й тур)
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