Вторая лига. Первая победа Красноперова, Ужгород снова догоняет лидера - обзор матчей вторника

ЯРУД - НИКОПОЛЬ 2:0 (1:0)

Голы: Слищенко (24 ат.), Мочевинский (46)

Первая победа Олега Красноперова во главе "Яруда" не заставила себя долго ждать. Повержен сосед по турнирной таблице, который теперь по набранным очкам на одном уровне с мариупольцами.

ДНЕПР (Черкассы) - ЭНЕРГИЯ 1:0 (1:0)

Гол: Аверьянов (7)

Во втором матче подряд команда Игоря Столовицкого на высоте. Правда в Кривом Роге набрать очки все же не удалось. Но и минимальное поражение для "Днепра" (0:1) стало тогда проявлением качественной игры. С "Энергией" черкащане получили возможность действовать уже с позиции силы, что принесло положительный результат.

УЖГОРОД - ЭПИЦЕНТР 2:0 (1:0)

Гол: Вишневский (43), Чонка (88)

Удаление: Бадло (65)

Матч за право продолжать погоню за лидером в групе А лучше провели хозяева. Сперва гол "в раздевалку" в исполнени Вишневского помог "Ужгороду" открыть счет, ну а после перерыва удаление Бадло дополнительно подсобило в плане удержания преимущества.

Закарпатцы избежали нервной концовки и снова сравнялись с "Диназом" по набранным очкам. Еще и Юрий Чонка в концовке удвоил преимущество своей команды. "Эпицентр" же отстает от лидеров на четыре очка и занимает четвертую строчку, имея еще один матч в запасе, как и хмельницкое "Подолье".

РУБИКОН - БУКОВИНА 1:3 (0:2)

Голы: Заричнюк (68) - Калайтан (10, 15), Клочан (81)

Блиц-криг от "Буковины" с дублем Антона Калайтана позволил черновчанам во втором кряду гостевом матче на Киевщине чувствовать себя хозяевами положения. И хотя Евгений Заричнюк сократил разрыв в счете в середине второго тайма, но спасти этот матч подопечные Сергея Литовченко уже не смогли. К тому же в концовке красивый гол ударом с полулета после неуверенной игры вратаря хозяев оформил еще один зимний новичок черновчан Владислав Клочан.