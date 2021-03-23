Металл свой следующий домашний матч сыграет на ОСК Металлист

В воскресенье 28 марта состоится матч 14-го тура Второй Лиги, в котором ледер группы Б харьковский " Металл " примет "Днепр" из Черкасс.

Интересно, что поединок на ОСК "Металлист". Харьковский клуб уже начал реализацию билетом на игру, стоимость которых составляет от 20 гривен.

Напомним, что в осенней части сезона "Металл" играл на стадионе "Солнечный".

Ранее сообщалось, что именно на базисе "Металла" Александр Ярославский намерен возрождать "Металлист".