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Металл свой следующий домашний матч сыграет на ОСК Металлист
Харьковский клуб уверенно прогрессирует
В воскресенье 28 марта состоится матч 14-го тура Второй Лиги, в котором ледер группы Б харьковский "
Интересно, что поединок на ОСК "Металлист". Харьковский клуб уже начал реализацию билетом на игру, стоимость которых составляет от 20 гривен.
Напомним, что в осенней части сезона "Металл" играл на стадионе "Солнечный".
Ранее сообщалось, что именно на базисе "Металла" Александр Ярославский намерен возрождать "Металлист".
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Источник:ФК Металл
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