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Металл свой следующий домашний матч сыграет на ОСК Металлист

Вторая лига
(1 голосов)

Харьковский клуб уверенно прогрессирует

Металл свой следующий домашний матч сыграет на ОСК Металлист

Новина українською

В воскресенье 28 марта состоится матч 14-го тура Второй Лиги, в котором ледер группы Б харьковский "Металл" примет "Днепр" из Черкасс.

Интересно, что поединок на ОСК "Металлист". Харьковский клуб уже начал реализацию билетом на игру, стоимость которых составляет от 20 гривен.

Напомним, что в осенней части сезона "Металл" играл на стадионе "Солнечный".

Ранее сообщалось, что именно на базисе "Металла" Александр Ярославский намерен возрождать "Металлист".

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В статье: ОСК "Металлист" Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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