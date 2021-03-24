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Металл расстался с опытным полузащитником
Он также забивал в еврокубках
"Металл" и полузащитник Евгений Лозовой договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до лета нынешнего года.
По информации источника, футболист продолжит карьеру в николаевской "Виктории". Действующий чемпион Украины среди любителей сейчас проходит аттестацию для выступления во Второй лиге.
Лозовой, которому 25 марта исполнится 33 года, в нынешнем сезоне Второй лиги провел за "Металл" 11 матчей и забил один мяч. Также на его счету одна игра в Кубке Украины.
Отметим, что ранее воспитанник "Металлиста" выступал за молодежную команду этого клуба, а также "Гелиос", "УкрАгроКом", "Горняк-Спорт", молдавскую "Дачию", "Нефтяник-Укрнафту" и "Рух". В составе "Дачии" Лозовой сыграл четыре матча и забил один мяч в квалификации Лиги Европы.
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