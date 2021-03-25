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Подолье - Карпаты (Львов): смотреть онлайн, видеотрансляция
Хмельницкий клуб одним из последних выходит после каникул
Фото - ФК Карпаты (Львов)
Матч пройдет в Винниках на стадионе с искусственным покрытием. Все из-за желания "Подолья" поберечь газон домашнего стадиона в Хмельницком.
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