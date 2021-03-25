Вторая лига. Подолье громит Карпаты подо Львовом (4:1)

Команда Виталия Костышина качественно провела зимнюю трансферную кампанию, укрепившись не только арендованными у "Колоса" игроками, но и свободными агентами с именем на уровне ПФЛ. Юрий Малей, Владимир Савошко, Игорь Карпенко, Дмитрий Жикол, Александр Цыбульник, да и Эдуард Матвеенко с Николаем Павлюком вполне пришлись бы ко двору в любой другой команде Второй лиги, но оказались именно в Хмельницком.

"Карпаты", в отличие от соперника, уже дебютировали в 2021-м на официальном уровне. Показав полную несостоятельность в обороне, команда Любомира Вовчука уступила в Виннице местной "Ниве" (2:4). Из положительного можно вспомнить разве что красивые голевые удары в исполнении Олега Березы и Назара Сущака.

Уже в дебюте поединка Кирилл Костенко открыл счет в пользу фаворита и номинального хозяина матча. Ну а под занавес первого тайма Андрей Липовуз и Игорь Карпенко довели счет до разгромного. Второй тайм в таких условиях превращался уже в сущую формальность, тем не менее, команды еще обменялись голами.

Подолье - Карпаты Л 4:1 (4:1)

Голы: Костенко (3), Липовуз (43), Карпенко (45+2), Салбак (79) - Стень 90+1)

Подолье: Чуваев, Морговский, Воловик, Пернацкий, Корохов, Прихна, Липовуз, Костенко, Каверин, Савошко В., Карпенко.

Карпаты: Сасс, Даниловский, Калинчук, Сличный, Береза, Степанчук, Пидгурский, Гудзинский, Лисовик, Сущак, Энете Жозеф.