Бережем газон, играем на синтетике - анонс 14-го тура Второй лиги

В группе А только два поединка из шести в рамках 14-го тура будут сыграны на натуральном газоне.

Группа А

"Подолье" - "Карпаты" (Львов). Открывает тур уже в четверг домашний матч одного из лидеров, который пройдет в пригороде Львова. Руководство "Подолья" решило поберечь натуральный газон центрального стадиона в Хмельницком и сыграть в Винниках на искусственном. "Карпаты" проведут на синтетике второй матч кряду, в прошлую субботу они дважды забили винницкой "Ниве" в гостях, но все равно проиграли (2:4). Прежде всего грубо ошибалась оборона подопечных Любомира Вовчука, так что не вижу за счет чего андердог навяжет борьбу фавориту, даже играя по сути дома. (прогноз - 3:0)

"Чайка" - "Карпаты" (Галич). Михаил Цебро и Алексей Сыч пропустят встречу у команд. "Чайка" после поражения от "Диназа" осталась на шестом месте, отставая от будущего соперника на четыре очка. Галичан же в Чернигове выручил зимний новичок, пришедший из "Прикарпатья", опытный на уровне ПФЛ форвард Игорь Худобяк. Именно "Халк" оформил дубль на исходе игрового времении и материализовал таки тотальное преимущество "Карпат" над "тиграми" в победу. (прогноз - 1:2)

"Буковина" - "Диназ". После двух "БукоВыездов" кряду черновчане возвращаются домой со стопроцентным результатом.

БукоВиїзд. #7. Перша гра року / дебют Коваленка / ексклюзив з роздягальні Ви чекали цього чотири місяці! Із першим... Опубликовано ФСК “Буковина” Чернівці Вторник, 23 марта 2021 г.

В матче с "Рубиконом" (3:1) здорово проявили себя зимние новички команды Антон Калайтан, оформивший дубль, и Владислав Клочан, который забил красивый гол. "Диназ" пока что сыграл лишь раз после возобновления сезона и благодаря дублю Игоря Кириенко переиграл крепкую "Чайку" (2:0). В Первой лиге в грядущем туре состоится долгожданное возвращение "Полесья" в Житомир на центральный стадион города. У подопечных Евгения Коваленко пусть и куда меньшее по времени отсутствия, но тоже возвращение в родной город. Последний раз в Черновцах "Буковина" играла еще 17-го октября 2020-го. Поединок с "Диназом" пройдет на синтетическом газоне ФОК "Олимпия". (прогноз - 2:2)

"Чернигов" - "Рубикон". Оба коллектива проиграли свои последние матчи со счетом 1:3, но насколько же разными те встречи были. "Чернигов" давал бой "Карпатам" из Галича в лучших традициях сборной Украины против чемпионов мира, но все же пропустил на 87-й и 90+1-й минутах. А вот "Рубикон" достаточно быстро дважды "скушал" от Калайтана, после чего уже включил и высокий прессинг и активность флангов, правда было поздно... Не сыграет против "тигров" форвард киевлян Юрий Глущук, так что ожидаю снова вязкой и непростой игры для коллектива Сергея Литовченко. (прогноз - 1:1)

"Нива" (Винница) - "Волынь-2". Дубль играющего президента Артура Загорулько, гол капитана команды Александра Калитова и также результативный удар вышедшего на замену бомбардира Ярослава Браславского позволили винничанам обыграть львовские "Карпаты" (4:2) в прошлом туре. Правда и два пропущенных мяча от слабейшей команды группы А заставляют призадуматься тренерский штаб Владимира Цыткина. Дубль "Волыни" поопытнее юнцов "Карпат", так что полагаю, что без пропущенных "Нивой" голов снова не обойдется. Хоть и с большой долей вероятности место в воротах займет в этот раз Максим Гуридов, что, тем не менее, не станет панацеей от всех бед. И все же на морально-волевых и желании хозяева дожмут оппонента и одержат вторую победу кряду, которая станет для "Нивы" всего лишь четвертой в сезоне (все добыты дома). (прогноз - 2:1)

"Ужгород" - "Оболонь-2". Владимир Васютик насытил центр поля и вышел победителем из первого "горлового матча" года между конкурентами в борьбе за выход в Первую лигу от группы А. "Эпицентру" снова забил зимний новичок "Ужгорода", форвард Олег Вишневский, который отлично вписался в коллектив (2:0) и стал той самой, часто недостающей, боевой единицей на острие. Подопечные Александра Антоненко не смогли набрать очков против окрепшей "Буковины" (0:1). Вряд ли смогут это сделать и в гостевом поединке с лидером. (прогноз - 2:0)

Группа Б

"Металл" - "Днепр" (Черкассы). Долгожданный дебют "Металла" в официльной части 2021-го года состоится в воскресенье 28-го марта. Команда зимой укрепилась явно не под Вторую лигу и намерена не просто сохранить за собой первое место, но и показать футбол, достойный уровня долгожданного "камбека" в большой спорт Александра Ярославского и Того самого "Металлиста". Впрочем, соперник не из легких, "Днепр" Игоря Столовицкого уже дал бой "Кривбассу" (0:1) и обыграл в прошлом своем матче "Энергию" (1:0). Хотя, а достаточно ли подобных скиллов, чтобы хотя бы на равных соперничать с харьковчанами? Матч, кстати, пройдет на ОСК "Металлист", где детище Евгения Красникова сыграет впервые... (прогноз - 3:0)

"Кривбасс" - "Реал Фарма". Доминируя над соперником большую часть матча, криворожане все же не смогли обыграть на выезде прямого конкурента в борьбе за второе место (1:1). Гол Алексея Бойко в сутолоке во вратарской оставил "Кривбасс" на третьем месте, которое команда Геннадия Приходько делит с запорожским "Металлургом". Впрочем, одесский "Реал Фарма" отлично подходит для того, чтобы на нем самоутвердиться, так что в этот раз сюрпризов не жду. (прогноз - 3:1)

"Металлург" - "Никополь". Клуб из Днепропетровской области проведет уже четвертый матч в году и пока что результаты "Никополя" идут по нисходящей. Вслед за разгромом "Энергии" (3:0) последовала ничья с "Балканами" (0:0) и поражение от "Яруда" (0:2). "Металлург" же провел лишь один поединок, отгрузив три гола за неполный час в ворота "фармацевтов" (3:1). Команда Микитина не должна ощущать проблем с результатом и в будущей встрече. (прогноз - 2:0)

"Энергия" - "Николаев-2". Пока что Эдуарду Хаврову слабо удается создать боеспособный коллектив из игроков, овтергнутых "Таврией" и старожилов футбола Херсонской области, таких как Сергей Цой, например. В трех весенних матчах "Энергия" не смогла забить, лишь раз избежав поражения. "Корабелов" мы все могли видеть в деле на официальном уровне лишь раз, когда команда с последнего места в таблице группы Б увезла одно очко из Мариуполя (1:1). Впрочем, в будущей встрече ставлю именно на гостей, которые способны набрать три очка против нынешней "Энергии". (прогноз - 1:2)

"Балканы" - "Перемога". Денис Колчин также стартовал во главе "Балкан" пока безрезультатно, его "Балканы" не смогли огорчить в атаке "Никополь" (0:0). С таким же счетом сыграли, кстати, и днепровцы. Причем пробить они не смогли как раз не впечатляющую сейчас "Энергию" в выездном матче. Есть ли варианты для предстоящего поединка, помимо 0:0? Да, результативная ничья, например... (прогноз - 1:1)

"Яруд" - "Таврия". Любопытный матч, в котором тренер Олег Красноперов будет противостоять опытному наставнику Олегу Федорчука, подопечные которого недавно огорчили "Кривбасс" (1:1). Впрочем, и "Яруд" с Красноперовым показывает качественный футбол и стабильно набирает очки. Пока, правда, соперники уровня "Таврии" в Мариуполь в этом году не приезжали, так что вывод по результату кажется очевидным. (прогноз - 0:2)