  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Реал Фарма усилилась экс-игроком Николаев-2
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Фарма усилилась экс-игроком Николаев-2

Вторая лига
(1 голосов)

Соглашение рассчитано до конца сезона

Реал Фарма усилилась экс-игроком Николаев-2

Фото: МФК Николаев

Новина українською

Полузащитник Александр Бурахович, остававшийся с ноября без команды, подписал контракт с "Реал Фармой".

Соглашение рассчитано до конца сезона.

20-летний Бурахович – воспитанник школы "Зари". С весны 2016 года находился в системе "Николаева", в сезоне 2017/18 стал самым молодым участником чемпионата Второй лиги, сыграв за "Николаев-2" в возрасте 17 лет и 325 дней. В нынешнем сезоне Второй лиги провел 6 матчей.

"Реал Фарма" в первом официальном поединке 2021 года проиграла в Запорожье "Металлургу" (1:3). С 9 очками команда занимает 10-е место в группе Б.

Напомним, что 27 марта "аптекари" сыграют на выезде с "Кривбассом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Фарма (Одесса) Александр Бухарович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...