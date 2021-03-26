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Реал Фарма усилилась экс-игроком Николаев-2
Соглашение рассчитано до конца сезона
Фото: МФК Николаев
Полузащитник Александр Бурахович, остававшийся с ноября без команды, подписал контракт с "Реал Фармой".
Соглашение рассчитано до конца сезона.
20-летний Бурахович – воспитанник школы "Зари". С весны 2016 года находился в системе "Николаева", в сезоне 2017/18 стал самым молодым участником чемпионата Второй лиги, сыграв за "Николаев-2" в возрасте 17 лет и 325 дней. В нынешнем сезоне Второй лиги провел 6 матчей.
"Реал Фарма" в первом официальном поединке 2021 года проиграла в Запорожье "Металлургу" (1:3). С 9 очками команда занимает 10-е место в группе Б.
Напомним, что 27 марта "аптекари" сыграют на выезде с "Кривбассом".
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