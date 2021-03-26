Реал Фарма усилилась экс-игроком Николаев-2

Полузащитник Александр Бурахович, остававшийся с ноября без команды, подписал контракт с "Реал Фармой".

Соглашение рассчитано до конца сезона.

20-летний Бурахович – воспитанник школы "Зари". С весны 2016 года находился в системе "Николаева", в сезоне 2017/18 стал самым молодым участником чемпионата Второй лиги, сыграв за "Николаев-2" в возрасте 17 лет и 325 дней. В нынешнем сезоне Второй лиги провел 6 матчей.

"Реал Фарма" в первом официальном поединке 2021 года проиграла в Запорожье "Металлургу" (1:3). С 9 очками команда занимает 10-е место в группе Б.

Напомним, что 27 марта "аптекари" сыграют на выезде с "Кривбассом".