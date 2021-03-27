Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Матчи субботы в 14-м туре, смотреть онлайн, видетрансляции
Семь игр очередного тура
Фото - ФК Нива В
БУКОВИНА - ДИНАЗ (13:00)
БАЛКАНЫ - ПЕРЕМОГА (14:00)
ЧЕРНИГОВ - РУБИКОН (15:00)
ЭНЕРГИЯ - НИКОЛАЕВ-2
КРИВБАСС - РЕАЛ ФАРМА
НИВА (Винница) - ВОЛЫНЬ-2 (16:00)
ЧАЙКА - КАРПАТЫ (Галич) (17:30)
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