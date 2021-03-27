  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Матчи субботы в 14-м туре, смотреть онлайн, видетрансляции
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Матчи субботы в 14-м туре, смотреть онлайн, видетрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Семь игр очередного тура

Вторая лига. Матчи субботы в 14-м туре, смотреть онлайн, видетрансляции

Фото - ФК Нива В

Новина українською

БУКОВИНА - ДИНАЗ (13:00)

БАЛКАНЫ - ПЕРЕМОГА (14:00)

ЧЕРНИГОВ - РУБИКОН (15:00)

ЭНЕРГИЯ - НИКОЛАЕВ-2

КРИВБАСС - РЕАЛ ФАРМА

НИВА (Винница) - ВОЛЫНЬ-2 (16:00)

ЧАЙКА - КАРПАТЫ (Галич) (17:30)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...