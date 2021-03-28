Вторая лига
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Дебют Металла на ОСК Металлист. Вторая лига, матчи воскресенья. LIVE
Четыре игры воскресенья во Второй лиге и венец тура на ОСК "Металлист"
Фото - ФК Металл
УЖГОРОД - ОБОЛОНЬ-2 (14:00)
ЯРУД - ТАВРИЯ
МЕТАЛЛУРГ - НИКОПОЛЬ
МЕТАЛЛ - ДНЕПР (Черкассы) (15:00)
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