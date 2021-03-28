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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебют Металла на ОСК Металлист. Вторая лига, матчи воскресенья. LIVE

Вторая лига
(1 голосов)

Четыре игры воскресенья во Второй лиге и венец тура на ОСК "Металлист"

Дебют Металла на ОСК Металлист. Вторая лига, матчи воскресенья. LIVE

Фото - ФК Металл

Новина українською

УЖГОРОД - ОБОЛОНЬ-2 (14:00)

ЯРУД - ТАВРИЯ

МЕТАЛЛУРГ - НИКОПОЛЬ

МЕТАЛЛ - ДНЕПР (Черкассы) (15:00)

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В статье: Ужгород Металл (Харьков)
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