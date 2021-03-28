Вторая лига. Дебют Металла на ОСК и хозяйский день в дивизионе - обзор игрового дня в рамках 14-го тура

УЖГОРОД - ОБОЛОНЬ-2 4:2 (3:1)

Голы: Ряшко (11 пен, 40), Машталир (42), Чонка (80) - Руденко (3), Ульянченко (90+4)

Фаворит первого матча дня сразу же пропустил, поэтому обязан был форсировать события и еще в первом тайме доказать свое превосходство над молодыми "пивоварами". Адриан Пуканыч в этот раз не участвовал в завершении результативных атак, дубль оформил Виктор Ряшко, еще одним голом отметился на табло Сергей Машталир. В концовке вышедший на замену Юрий Чонка довел счет до разгромного. Однако Владиславу Ульянченко удалось забить второй мяч своей команды в концовке.

ЯРУД - ТАВРИЯ 2:0 (1:0)

Голы: Лысенко (41), Мочевинский (85)

Олег Красноперов практически со старта своей самостоятельной деятельности во главе команды профессионалов решил вмешаться в распределение мест во главе турнирной таблицы группы Б Второй лиги. Под занавес первого тайма его "Яруд" открыл счет в игре с фаворитом, на подачу с левого фланга после углового откликнулся защитник мариупольцев Кирилл Лысенко. Ну а уже под занавес поединка, когда "Таврия" оголила тылы, Иван Мочевинский в контратаке забил второй гол и принес "Яруду" вторую кряду победу.

МЕТАЛЛУРГ - НИКОПОЛЬ 7:1 (3:1)

Голы: Сидоров (5), Загальский (10), Сарапий (45+1, 47, оба с пенальти), Олейник (82), Сидоров (85), Верхоланцев (90+3) - Бэйэр (1)

По схожему сценарию с ужгородским матчем проходила и дуэль команд группы Б в Запорожье. С той лишь разницей, что "казаки" оперативно вернули себе преимущество и в счете, и во владении игровым рисунком. В дальнейшем игра была скучной - банальное избиение более слабого коллектива более сильным.

МЕТАЛЛ - ДНЕПР (Черкассы) 5:0 (3:0)

Голы: Фомин (2), Люлька (40), Мартян (45 авт.), Демченко (49), Баллули (62 пен)

Дебютный гол команды Евгения Красникова на стадионе ОСК "Металлист" после шестилетней паузы забил Руслан Фомин. Уже на второй минуте игры с середняком группы Б опытный форвард пробил с острого угла и поразил угол в районе дальней штанги. Второй гол стал украшением поединка - Сергей Люлька прямым ударом со штрафного с дальней дистанции поразил угол ворот. Третий гол стал результатом активности Жо, который прошел левым флангом и прострелил на партнера, но того опередил Виктор Мартян, срезавший этот прострел в собственные ворота.

Ну а с началом второго тайма избиение "Днепра" продолжилось, Егор Демченко довел счет до неприличного. Ну а на исходе часа игрового времени Руслан Фомин заработал пенальти и с чувством выполненного достоинства покинул поле ОСК "Металлист". Приговор исполнял уже Фарес Баллули, кстати, точно.

В целом дебют "Металла" на главном стадионе Харькова можно назвать удачным. Напомним, что идентичным был счет и в поединке первого круга между этими командами.