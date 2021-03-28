  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Металл установил рекорд сезона по посещаемости в чемпионатах Украины
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металл установил рекорд сезона по посещаемости в чемпионатах Украины

Вторая лига
(2 голосов)

Переплюнули даже "Динамо"

Металл установил рекорд сезона по посещаемости в чемпионатах Украины

Метал/Автор невідомий

Новина українською

Поединок 14-го тура Второй лиги Украины между "Металлом" и черкасским "Днепром" проходил на харьковском стадионе ОСК "Металлист". Матч посетило 8648 болельщиков, что является рекордом в текущем сезоне.

Предыдущей высшей планкой фанатов на трибунах была встреча 16-го тура УПЛ "Львов" - "Динамо", за которой вживую наблюдали 6973 зрителя на "Арене Львов".

А вот среди представителей Второй и Первой лиг рекорд в этом сезоне принадлежал "Металлисту-1925". "Желто-синие" собрали 2627 фанатов на матче против "Альянса" прошлой осенью. Это в три раза меньше сегодняшней планки.

Однако рекорд посещаемости во Второй Лиге все равно остается за "Металлистом-1925". В сентябре 2017 поединок между харьковчанами и "Днепр-1" собрал 14 521 фанатов.

Читайте такжеВторая лига. Дебют Металла на ОСК и хозяйский день в дивизионе - обзор игрового дня в рамках 14-го тура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...