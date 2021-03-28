Металл установил рекорд сезона по посещаемости в чемпионатах Украины

Поединок 14-го тура Второй лиги Украины между "Металлом" и черкасским "Днепром" проходил на харьковском стадионе ОСК "Металлист". Матч посетило 8648 болельщиков, что является рекордом в текущем сезоне.

Предыдущей высшей планкой фанатов на трибунах была встреча 16-го тура УПЛ "Львов" - "Динамо", за которой вживую наблюдали 6973 зрителя на "Арене Львов".

А вот среди представителей Второй и Первой лиг рекорд в этом сезоне принадлежал "Металлисту-1925". "Желто-синие" собрали 2627 фанатов на матче против "Альянса" прошлой осенью. Это в три раза меньше сегодняшней планки.

Однако рекорд посещаемости во Второй Лиге все равно остается за "Металлистом-1925". В сентябре 2017 поединок между харьковчанами и "Днепр-1" собрал 14 521 фанатов.