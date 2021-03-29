Матч Второй лиги перенесен из-за вспышки СOVID-19 в одной из команд

Перенесенный матч 13-го тура группы А Второй лиги "Подолье" - "Эпицентр" повторно перенесли. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, причиной этому послужила вспышка коронавируса в составе "Эпицентра". COVID-19 диагностирован у десяти представителей клуба Второй лиги.

Таким образом, предстоящий матч "Эпицентра" против "Подолья" перенесен на неопределенный срок.

Отметим, что матч "Подолье" – "Эпицентр" должен был состояться еще 19 марта, но его перенесли на 29-е из-за сложных погодных условий в Хмельницком. "Эпицентр" занимает пятое место в Группе А Второй лиги, набрав 24 очка после 11 сыгранных матчей. "Подолье" на 3-м, в активе клуба 28 баллов.