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Матч Второй лиги перенесен из-за вспышки СOVID-19 в одной из команд

Вторая лига
(1 голосов)

На неопределенный срок

Матч Второй лиги перенесен из-за вспышки СOVID-19 в одной из команд

Фото: ФК Эпицентр

Новина українською

Перенесенный матч 13-го тура группы А Второй лиги "Подолье" - "Эпицентр" повторно перенесли. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, причиной этому послужила вспышка коронавируса в составе "Эпицентра". COVID-19 диагностирован у десяти представителей клуба Второй лиги.

Таким образом, предстоящий матч "Эпицентра" против "Подолья" перенесен на неопределенный срок.

Отметим, что матч "Подолье" – "Эпицентр" должен был состояться еще 19 марта, но его перенесли на 29-е из-за сложных погодных условий в Хмельницком. "Эпицентр" занимает пятое место в Группе А Второй лиги, набрав 24 очка после 11 сыгранных матчей. "Подолье" на 3-м, в активе клуба 28 баллов.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Эпицентр (Дунаевцы)
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Источник:
Sport Arena

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