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ПФЛ подтвердила перенос матча Подолье - Эпицентр

Вторая лига
(1 голосов)

До 5 апреля команды должны выбрать новую дату встречи

ПФЛ подтвердила перенос матча Подолье - Эпицентр

Фото: ФК Эпицентр

Новина українською

ПФЛ официально объявила, что перенесенный матч 13-го тура группы А Второй лиги "Подолье" - "Эпицентр" повторно перенесли.

Причиной этому послужила вспышка коронавируса в составе "Эпицентра", COVID-19 диагностирован у десяти футболистов клуба из Хмельницкой области. Еще двое травмированы.

Если клубы до 5 апреля не определят новую дату встречи, то это сделает ПФЛ.

Напомним, что матч "Подолье" – "Эпицентр" должен был состояться еще 19 марта, но его перенесли на 29-е из-за сложных погодных условий в Хмельницком.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Эпицентр (Дунаевцы)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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Назар Кусий (Львів)
29.03.2021 в 15:15
Вирішили зіграти в кінці чемпіонату, щоб дати виграти тому кому буде більше потрібно. Не вони перші так ковід використовують.
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