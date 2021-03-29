ПФЛ подтвердила перенос матча Подолье - Эпицентр

ПФЛ официально объявила, что перенесенный матч 13-го тура группы А Второй лиги "Подолье" - "Эпицентр" повторно перенесли.

Причиной этому послужила вспышка коронавируса в составе "Эпицентра", COVID-19 диагностирован у десяти футболистов клуба из Хмельницкой области. Еще двое травмированы.

Если клубы до 5 апреля не определят новую дату встречи, то это сделает ПФЛ.

Напомним, что матч "Подолье" – "Эпицентр" должен был состояться еще 19 марта, но его перенесли на 29-е из-за сложных погодных условий в Хмельницком.