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ПФЛ подтвердила перенос матча Подолье - Эпицентр
До 5 апреля команды должны выбрать новую дату встречи
Фото: ФК Эпицентр
ПФЛ официально объявила, что перенесенный матч 13-го тура группы А Второй лиги "Подолье" - "Эпицентр" повторно перенесли.
Причиной этому послужила вспышка коронавируса в составе "Эпицентра", COVID-19 диагностирован у десяти футболистов клуба из Хмельницкой области. Еще двое травмированы.
Если клубы до 5 апреля не определят новую дату встречи, то это сделает ПФЛ.
Напомним, что матч "Подолье" – "Эпицентр" должен был состояться еще 19 марта, но его перенесли на 29-е из-за сложных погодных условий в Хмельницком.
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