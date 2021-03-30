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Федецкий: Не верю в новые Карпаты. А кому там верить?

Вторая лига
(1 голосов)

Экс-защитник львовян считает новый проект авантюрой

Федецкий: Не верю в новые Карпаты. А кому там верить?

Новина українською

Экс-игрок "Карпат" Артем Федецкий рассказал, почему новый проект "Карпат" не вызывает у него доверия.

"Не верю в новые "Карпаты". А кому там верить? Болотникову? Дыминский уже отошел от дел. Смалийчику — тем более.

Почему делаю такие выводы? При нем "Карпаты" спустились на дно, от которого оттолкнуться уже практически невозможно. Обанкротить клуб и возродить его снова — это будут уже не те "Карпаты".

Если хотели сохранить клуб, то нужно было вести переговоры с тем же Коломойским, который был совладельцем и как-то договариваться. Всегда можно найти компромисс. А так взяли клуб с такими традициями, как и "Днепр", втоптали в землю, походили по нему — это неправильно по отношению к истории и болельщикам клуба.

Сейчас они хотят что-то сделать и поднять клуб на ноги — это нереально. Эмблему отдают фанатам… Это все авантюра и свои какие-то интересы", - сказал Федецкий.

Отметим, что Федецкий провел за "Карпаты" 137 матчей во всех турнирах.

На данный момент львовский клуб занимает последнее место в группе "А" Второй лиги с четырьмя очками в 13 матчах.

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В статье: Артем Федецкий Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонский Рейх)
30.03.2021 в 17:26
В таких новинах бажано одразу уточнювати яким саме з трьох Карпат не вірить співрозмовник
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