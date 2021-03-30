Федецкий: Не верю в новые Карпаты. А кому там верить?

Экс-игрок " Карпат " Артем Федецкий рассказал, почему новый проект "Карпат" не вызывает у него доверия.

"Не верю в новые "Карпаты". А кому там верить? Болотникову? Дыминский уже отошел от дел. Смалийчику — тем более.

Почему делаю такие выводы? При нем "Карпаты" спустились на дно, от которого оттолкнуться уже практически невозможно. Обанкротить клуб и возродить его снова — это будут уже не те "Карпаты".

Если хотели сохранить клуб, то нужно было вести переговоры с тем же Коломойским, который был совладельцем и как-то договариваться. Всегда можно найти компромисс. А так взяли клуб с такими традициями, как и "Днепр", втоптали в землю, походили по нему — это неправильно по отношению к истории и болельщикам клуба.

Сейчас они хотят что-то сделать и поднять клуб на ноги — это нереально. Эмблему отдают фанатам… Это все авантюра и свои какие-то интересы", - сказал Федецкий.