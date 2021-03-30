Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федецкий: Не верю в новые Карпаты. А кому там верить?
Экс-защитник львовян считает новый проект авантюрой
Экс-игрок "
"Не верю в новые "Карпаты". А кому там верить? Болотникову? Дыминский уже отошел от дел. Смалийчику — тем более.
Почему делаю такие выводы? При нем "Карпаты" спустились на дно, от которого оттолкнуться уже практически невозможно. Обанкротить клуб и возродить его снова — это будут уже не те "Карпаты".
Если хотели сохранить клуб, то нужно было вести переговоры с тем же Коломойским, который был совладельцем и как-то договариваться. Всегда можно найти компромисс. А так взяли клуб с такими традициями, как и "Днепр", втоптали в землю, походили по нему — это неправильно по отношению к истории и болельщикам клуба.
Сейчас они хотят что-то сделать и поднять клуб на ноги — это нереально. Эмблему отдают фанатам… Это все авантюра и свои какие-то интересы", - сказал Федецкий.
Отметим, что Федецкий провел за "Карпаты" 137 матчей во всех турнирах.
На данный момент львовский клуб занимает последнее место в группе "А" Второй лиги с четырьмя очками в 13 матчах.
Популярное сейчас
- Без ВАР – как без рук. Эксперты раскритиковали решение Монзуль, принятое в матче отбора ЧМ-2022
- Роналдо извинился перед всеми матерями за свою неординарную стрижку перед ЧМ-2002
- Караваева предложили турецкому Трабзонспору - источник
- Металл установил рекорд сезона по посещаемости в чемпионатах Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО