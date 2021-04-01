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Карпаты подали иск в CAS на УПЛ из-за невыплат по платежам солидарности за воспитание детей

Вторая лига
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Нас ждет еще одна тяжба

Карпаты подали иск в CAS на УПЛ из-за невыплат по платежам солидарности за воспитание детей

Новина українською

Львовский "Карпаты" обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с иском против УПЛ.

Причина обращения – невыплата Премьер-лигой денег клубу по платежам солидарности УЕФА за воспитание детей за сезон 2019/20. "Карпаты" требуют выплатить им около 400 тысяч евро как клубу УПЛ, поскольку в том сезоне команда выступала в элитной лиге.

Сообщается, что УПЛ отклонила запрос "Карпат" и распределила большую часть полученных от УЕФА денег среди клубов, которые играют в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

"Карпатам" были предложены выплаты как клубу низшего дивизиона, с чем уже не согласился именно львовский клуб.

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В статье: Карпаты (Львов) Украинская Премьер-лига
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Источник:
Трибуна

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