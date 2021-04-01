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Карпаты подали иск в CAS на УПЛ из-за невыплат по платежам солидарности за воспитание детей
Нас ждет еще одна тяжба
Львовский "
Причина обращения – невыплата Премьер-лигой денег клубу по платежам солидарности УЕФА за воспитание детей за сезон 2019/20. "Карпаты" требуют выплатить им около 400 тысяч евро как клубу УПЛ, поскольку в том сезоне команда выступала в элитной лиге.
Сообщается, что УПЛ отклонила запрос "Карпат" и распределила большую часть полученных от УЕФА денег среди клубов, которые играют в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.
"Карпатам" были предложены выплаты как клубу низшего дивизиона, с чем уже не согласился именно львовский клуб.
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