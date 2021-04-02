Вторая лига
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Реал Фарма - Металл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч-открытие 15-го тура Второй лиги
Фото - ФК Металл
В очередном матче харьковский "Металл" попытается приложить минимум усилий для максимального результата.
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