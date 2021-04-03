Вторая лига. Подолье выходит в лидеры, Балканы снова никакие - обзор субботних матчей 15-го тура

БУКОВИНА - ЧАЙКА 0:0

Удаления: Клочан (90) - Лыга (72)

Очная встреча единственных твердых середняков группы А предсказуемо закончилась вничью. "Буковина" не смогла в концовке воспользоваться численным перевесом после удаления форварда "Чайки" Олега Лыги.

ДИНАЗ - УЖГОРОД 1:1 (0:0)

Голы: Брыжчук А. (58) - Пуканыч (84)

В первом тайме матча лидеров северо-запада моментов было минимум, правда территорильным преимуществом владел "Диназ". Впервые команда Владимира Бондаренко принимала соперника в Демидове в 2021-м году. Стоит признать, что качество поля "Диназ Арены" вполне оправдывало желание руководства его поберечь для настоящей весны. Натуральный газон выглядел превосходно даже на картинке в интернет-трансляции!

У гостей буквально перед стартовым свистком случилась замена в составе. Вместо левого защитника Романа Ценя вышел Стефан Федак.

После перерыва открыть счет удалось хозяевам, Антон Брыжчук, который стреляет только дублями, добил мяч в сетку после удара о штангу в исполнении партнера по команде. Тем не менее, в концовке закарпатцам удалось сравнять счет, Адриан пуканыч забил очередной свой мяч. Капитан "Ужгорода" первым успел к скидке головой партнера и ногой слета вогнал мяч под перекладину!

Ничейный счет получился больше в пользу "Подолья", которое имеет матч в запасе.

ОБОЛОНЬ-2 - НИВА (Винница) 0:2 (0:0)

Голы: Зеленевич (63), Борячук (85)

В матче двух "зелено-белых" сильнее оказались винничане. Гол Зеленевича с передачи активного Петрука и точный удар Борячука-старшего с нерабочей правой сделали разницу.

Третья кряду победа обновленной "Нивы", но дальше календарь будет куда тяжелее. Уже в следующем туре дома игра с "Диназом", затем выезд в Черновцы и домашняя игра с "Ужгородом". Пока же подопечные Владимира Цыткина имеют полное право праздновать.

НИКОПОЛЬ - КРИВБАСС 1:2 (1:1)

Голы: Бэйер (11) - Збунь (28 пен, 54)

После 1:7 в прошлом туре вряд ли можно было воспринимать всерьез шансы "Никополя" на очки в игре с "Кривбассом", хоть и проходила она дома. Тем не менее, забила команда в областном дерби первой, Эрик Бэйер отличился уже в дебюте. Но еще в первом тайме Алексей Збунь сравнял счет, реализовав пенальти. После перерыва он же удвоил счет и принес нелегкую победу фавориту.

ТАВРИЯ - ЭНЕРГИЯ 3:1 (0:1)

Голы: Гура (53), Бойко (56), Богданов (67) - Россохатый (7 пен)

Удаления: Жавко (49), Кириенко (78) - оба Энергия

И в этом поединке андердог отметился забитым голом первым, Вадим Россохатый уже в дебюте распечатал ворота Ярослава Герасименко. Правда во втором тайме "Таврия" быстро поставила все на свои места, забив трижды в течение четырнадцати минут. Два удаления в составе команды из Новой Каховки подсобили нынешней команде Олег Федорчука.

НИКОЛАЕВ-2 - БАЛКАНЫ 1:1 (0:0)

Голы: Сурженко (54) - Прийомов (90+4)

Серьезно видоизменил состав "Балкан" под себя новый тренер, Денис Колчин. Правда по части качества этих изменений пока остаются вопросы. Если в прошлом туре с "Перемогой" зарянцы добились положительного результата, то в 15-м туре едва не "сгорели" последней команде группы Б.

Единственный мяч хозяев забил в дебюте второго тайма Максим Сурженко, сравнял же счет в конце поединка Владимир Приемов - единственое светлое пятно во в целмо серых "Балканах".

"Николаев-2" последнюю строчку юго-востока не покинул, но и "Балканы" потеряли возможность обойти мариупольский "Яруд" и остались на восьмом месте.

ВОЛЫНЬ-2 - ПОДОЛЬЕ 0:2 (0:1)

Гол: Савошко (29), Воловик (69 пен)

Удаление: Гарсиев (51)

Матч проходил не на привычном для дублеров "Волыни" стадионе "Подшипник", а на центральном стадионе Луцка, "Авангард". Долгое время хозяевам удавалось практически на равных соперничать с одним из лидеров Группы А. Но в дебюте второго тайма был удален Хамза Гарсиев, после чего "Подолье" уже легко довело дело до победы.

"Подолье" до минимума сократило отставание от "Диназа" и "Ужгорода", но благодаря ничьей в очном матче конкурентов занимает первую строчку по потерянным очкам.

РУБИКОН - КАРПАТЫ (Галич) (19:00)