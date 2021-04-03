Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Восемь матчей субботы: смотреть онлайн, видеотрансляции
Пять игр в группе А и три в группе Б
Фото - ФК Ужгород
БУКОВИНА - ЧАЙКА 0:0 (0:0, идет второй тайм)
ДИНАЗ - УЖГОРОД (14:00)
ОБОЛОНЬ-2 - НИВА (Винница) (15:00)
НИКОПОЛЬ - КРИВБАСС
ТАВРИЯ - ЭНЕРГИЯ
НИКОЛАЕВ-2 - БАЛКАНЫ (16:00)
ВОЛЫНЬ-2 - ПОДОЛЬЕ
РУБИКОН - КАРПАТЫ (Галич) (19:00)
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