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Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Восемь матчей субботы: смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Пять игр в группе А и три в группе Б

Вторая лига. Восемь матчей субботы: смотреть онлайн, видеотрансляции

Фото - ФК Ужгород

Новина українською

БУКОВИНА - ЧАЙКА 0:0 (0:0, идет второй тайм)

ДИНАЗ - УЖГОРОД (14:00)

ОБОЛОНЬ-2 - НИВА (Винница) (15:00)

НИКОПОЛЬ - КРИВБАСС

ТАВРИЯ - ЭНЕРГИЯ

НИКОЛАЕВ-2 - БАЛКАНЫ (16:00)

ВОЛЫНЬ-2 - ПОДОЛЬЕ

РУБИКОН - КАРПАТЫ (Галич) (19:00)

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В статье: Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог) Диназ (Вышгород)
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