Металл заключил соглашение с воспитанником Интернасьонала

Харьковский "Металл" подписал 27-летнего бразильского защитника Эберта.

Бразилец – воспитанник "Интернасьонала" из Порту-Алегри. С 2018 года он уже играл в Европе: сначала в составе "Стали" из Каменского, потом за болгарский "Ботев", а также за два клуба из Армении.

В Харькове игрок получил 25-ый игровой номер .

Согласно данным Transfermarkt, цена бразильского левого защитника составляет 200 тыс. Евро. В этом сезоне Эберт сыграл 13 матчей за арменский "Ван" и отметился тремья голевыми передачами.