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Металл заключил соглашение с воспитанником Интернасьонала
Это уже не первое усиление клуба в этом году
ФК Металл
Харьковский "Металл" подписал 27-летнего бразильского защитника Эберта.
Бразилец – воспитанник "Интернасьонала" из Порту-Алегри. С 2018 года он уже играл в Европе: сначала в составе "Стали" из Каменского, потом за болгарский "Ботев", а также за два клуба из Армении.
В Харькове игрок получил 25-ый игровой номер .
Согласно данным Transfermarkt, цена бразильского левого защитника составляет 200 тыс. Евро. В этом сезоне Эберт сыграл 13 матчей за арменский "Ван" и отметился тремья голевыми передачами.
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