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Металл заключил соглашение с воспитанником Интернасьонала

Вторая лига
(1 голосов)

Это уже не первое усиление клуба в этом году

Металл заключил соглашение с воспитанником Интернасьонала

ФК Металл

Новина українською

Харьковский "Металл" подписал 27-летнего бразильского защитника Эберта.

Бразилец – воспитанник "Интернасьонала" из Порту-Алегри. С 2018 года он уже играл в Европе: сначала в составе "Стали" из Каменского, потом за болгарский "Ботев", а также за два клуба из Армении.

В Харькове игрок получил 25-ый игровой номер .

Согласно данным Transfermarkt, цена бразильского левого защитника составляет 200 тыс. Евро. В этом сезоне Эберт сыграл 13 матчей за арменский "Ван" и отметился тремья голевыми передачами.

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В статье: Эберт Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.04.2021 в 17:08
Для второй и первой лиги это космос
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