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В Эпицентре осталось трое зараженных коронавирусом. Матч с Галичем переносить не будут

Вторая лига
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Команда уже отправилась во Львов

В Эпицентре осталось трое зараженных коронавирусом. Матч с Галичем переносить не будут

facebook.com/fcdunaivtsiepicentr

Новина українською

Центральный поединок 16 тура Второй лиги в группе А "Карпаты" (Галич) – "Эпицентр" не будет перенесен.

После вспышки коронавируса в "Эпицентре" вся команда из Дунаевцев ушла на самоизоляцию.

После повторного тестирования лишь у трех футболистов оказались положительные результаты.

Это позволило "Эпицентру" уже сегодня отправиться во Львов для лучшей подготовки к поединку с "Карпатами" из Галича.

Напомним, что поединок состоится 9 апреля на львовском стадионе "Сокол". Кроме трех заболевших, подолянам в пятницу не смогут помочь травмированный Алексей Шпак и дисквалифицированный Виталий Бадло.

Что касается перенесенного поединка 13 тура Второй лиги "Подолье" – "Эпицентр", то его судьбу 8 апреля на своем заседании будет решать КДК УАФ.

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В статье: Карпаты (Галич) Эпицентр (Дунаевцы)
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