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В Эпицентре осталось трое зараженных коронавирусом. Матч с Галичем переносить не будут
Команда уже отправилась во Львов
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Центральный поединок 16 тура
После вспышки коронавируса в "Эпицентре" вся команда из Дунаевцев ушла на самоизоляцию.
После повторного тестирования лишь у трех футболистов оказались положительные результаты.
Это позволило "Эпицентру" уже сегодня отправиться во Львов для лучшей подготовки к поединку с "Карпатами" из Галича.
Напомним, что поединок состоится 9 апреля на львовском стадионе "Сокол". Кроме трех заболевших, подолянам в пятницу не смогут помочь травмированный Алексей Шпак и дисквалифицированный Виталий Бадло.
Что касается перенесенного поединка 13 тура Второй лиги "Подолье" – "Эпицентр", то его судьбу 8 апреля на своем заседании будет решать КДК УАФ.
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