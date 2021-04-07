В Эпицентре осталось трое зараженных коронавирусом. Матч с Галичем переносить не будут

Центральный поединок 16 тура Второй лиги в группе А "Карпаты" (Галич) – "Эпицентр" не будет перенесен.

После вспышки коронавируса в "Эпицентре" вся команда из Дунаевцев ушла на самоизоляцию.

После повторного тестирования лишь у трех футболистов оказались положительные результаты.

Это позволило "Эпицентру" уже сегодня отправиться во Львов для лучшей подготовки к поединку с "Карпатами" из Галича.

Напомним, что поединок состоится 9 апреля на львовском стадионе "Сокол". Кроме трех заболевших, подолянам в пятницу не смогут помочь травмированный Алексей Шпак и дисквалифицированный Виталий Бадло.

Что касается перенесенного поединка 13 тура Второй лиги "Подолье" – "Эпицентр", то его судьбу 8 апреля на своем заседании будет решать КДК УАФ.