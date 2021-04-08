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Нива Винница - Диназ: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Единственный матч четверга во Второй лиге

Нива Винница - Диназ: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - Винница Инфо

Новина українською

Винницкая "Нива" отлично начала весенний этап чемпионата. Но сумеет ли команда Владимира Цыткина отобрать очки у лидера?

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В статье: Диназ (Вышгород) Нива (Винница)
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