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Вторая лига. Нива, ты ли это? Винничане на равных играют с Диназом (0:0)
Равный матч
Фото - Винница Инфо
Хозяева, которые весной пока что очков не теряли, принимали одного из лидеров группы А, вышгородский "Диназ". Серьезность настроя гостей подчеркивало то, что в "город фонтанов" они приехали еще накануне утром и успели потренироваться на синтетике СК "Нива".
Впрочем, столь скрупулезная подготовка не сильно помогла "Диназу". Хозяева были как минимум не хуже в плане настроя на игру, а вот в плане самоотдачи в обороне и качественного применения прессинга на всех участках поля могли дать фору сопернику. Подопечные Владимира Цыткина также не стеснялись контролировать мяч за счет коротких передач, в чем дублировали действия "Диназа" и ставили игроков последнего в тупик.
В концовке поединка "Нива", на правах андердога, все же села на свою половину и десятью игроками стабильно находилась за линией мяча. Дожимать же соперника Владимир Бондаренко выпустил второго нападающего, Александра Апанчука. Но даже в этом положении контратаки винничан таили в себе серьезную опасность. Тем более, что Цыткин также освежил переднюю линию своей команды и вместо Загорулько выпустил Ярослава Браславского, который славится тем, что может создать гол буквально из ничего.
Так что ничейный исход можно назвать закономерным. Хозяева преобразиись зимой и теперь их сложно называть аутсайдером группы А, скорее речь идет о твердом середняке...
"Диназ" же потерял очки во втором туре кряду, что пойдет на пользу лишь его конкурентам в борьбе за выход в Первую лигу.
Нива (Винница) - Диназ 0:0
Нива: Гуридов, Бондарь, Попов, Хохлов, Борячук, Петрук, Калитов, Зеленевич, Маляренко, Георгиев, Загорулько.
Диназ: Крыкнин, Банасевич, Дмитренко, Волошин, Трубочкин, Белыч, Брыженко, Помазан, Старенький, Брыжчук А., Кириенко.
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