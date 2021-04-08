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Вторая лига. Нива, ты ли это? Винничане на равных играют с Диназом (0:0)

Вторая лига
(4 голосов)

Равный матч

Вторая лига. Нива, ты ли это? Винничане на равных играют с Диназом (0:0)

Фото - Винница Инфо

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Хозяева, которые весной пока что очков не теряли, принимали одного из лидеров группы А, вышгородский "Диназ". Серьезность настроя гостей подчеркивало то, что в "город фонтанов" они приехали еще накануне утром и успели потренироваться на синтетике СК "Нива".

Впрочем, столь скрупулезная подготовка не сильно помогла "Диназу". Хозяева были как минимум не хуже в плане настроя на игру, а вот в плане самоотдачи в обороне и качественного применения прессинга на всех участках поля могли дать фору сопернику. Подопечные Владимира Цыткина также не стеснялись контролировать мяч за счет коротких передач, в чем дублировали действия "Диназа" и ставили игроков последнего в тупик.

В концовке поединка "Нива", на правах андердога, все же села на свою половину и десятью игроками стабильно находилась за линией мяча. Дожимать же соперника Владимир Бондаренко выпустил второго нападающего, Александра Апанчука. Но даже в этом положении контратаки винничан таили в себе серьезную опасность. Тем более, что Цыткин также освежил переднюю линию своей команды и вместо Загорулько выпустил Ярослава Браславского, который славится тем, что может создать гол буквально из ничего.

Так что ничейный исход можно назвать закономерным. Хозяева преобразиись зимой и теперь их сложно называть аутсайдером группы А, скорее речь идет о твердом середняке...

"Диназ" же потерял очки во втором туре кряду, что пойдет на пользу лишь его конкурентам в борьбе за выход в Первую лигу.

Нива (Винница) - Диназ 0:0

Нива: Гуридов, Бондарь, Попов, Хохлов, Борячук, Петрук, Калитов, Зеленевич, Маляренко, Георгиев, Загорулько.

Диназ: Крыкнин, Банасевич, Дмитренко, Волошин, Трубочкин, Белыч, Брыженко, Помазан, Старенький, Брыжчук А., Кириенко.

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В статье: Диназ (Вышгород) Нива (Винница)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.04.2021 в 15:34
Во заруба))
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