Вторая лига
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Девушки-блогеры из Запорожья стали амбассадорами Металлурга
Таковы нынче тренды
instagram.com/mfcmetalurg
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Амбассадорами клуба стали Жанна Иванова, Виктория Руколянская, Ольга Самохина, Елена Квитко и Анастасия Константинова.
Цель данного проекта – популяризация клуба и спорта в целом.
С блогами девушек можно ознакомиться чуть ниже.
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