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Девушки-блогеры из Запорожья стали амбассадорами Металлурга

Вторая лига
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Таковы нынче тренды

Девушки-блогеры из Запорожья стали амбассадорами Металлурга

instagram.com/mfcmetalurg

Новина українською

"Металлург" объявил о начале сотрудничества с девушками-блогерами Запорожья.

Амбассадорами клуба стали Жанна Иванова, Виктория Руколянская, Ольга Самохина, Елена Квитко и Анастасия Константинова.

Цель данного проекта – популяризация клуба и спорта в целом.

С блогами девушек можно ознакомиться чуть ниже.

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В статье: Металлург (Запорожье)
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