Каким будет Эпицентр и что предложит Кривбасс - анонс 16-го тура Второй лиги

Серьезнейшим образом заострилась борьба за первые места в группе А. На юго-востоке с первым местом вопрос практически решен, но вот со вторым, обладатель которого также повысится в классе, все еще актуален.

В 16-м туре центральным матчем обеих групп назвал бы противостояние в Бурштине, где впервые в календарном году проведут домашний поединок "Карпаты" из Галича. Принимать им предстоит "Эпицентр", который не в тонусе и перенес вспышку коронавируса, но все так же опасен.

Группа А

"Карпаты" (Галич) - "Эпицентр". Еще 23-го марта "Эпицентр" провел свой единственный официальный поединок в 2021-м и проиграл в нем на выезде "Ужгороду" (0:2). Из-за дисквалификации дунаевчане также не смогут рассчитывать на Виталия Бадло, что делает фаворитами хозяев. "Карпаты" добыли максимум в трех выездных играх и при этом имеют все шансы продолжить серию побед дома против прямого конкурента. (прогноз - 2:1)

"Ужгород" - "Буковина". Уверен, что "Ужгород" сейчас прыгает выше головы и вскоре команду ждет спад. Но пока что Пуканычу и компании удается идти без поражений, причем, что немаловажно, набирать очки против прямых конкурентов. Вот и "Диназу" подопечные Владимира Васютика не проиграли, так что с "Буковиной" и подавно считаются фаворитами. У гостей не сыграет опорник Владислав Клочан, быстро ставший одним из ключевых исполнителей черновчан. (прогноз - 1:0)

"Чайка" - "Рубикон". Евгений Заричнюк - лидер "Рубикона", не сможет сыграть в матче с "Чайкой" по причине дисквалификации. Однако есть потери и у клуба из Петропавловской Борщаговки, пропустят областное дерби Мохамед Доу и Олег Лыга. (прогноз - 1:1)

"Подолье" - "Оболонь-2". Впервые в Хмельницком сыграет "Подолье" в этом году. Календарь для команды продолжает быть "лайтовым", так что к успехам 4:1 против львовских "Карпат" и "Волыни-2" (2:0) вполне можно добавлять еще одну победу. Тем более, что у "пивоваров" не сыграют Богдан Покоевой и Андрей Корнев. (прогноз - 2:0)

"Чернигов" - "Карпаты" (Львов). Битва "титанов", команд из двух последних мест в турнирной таблице группы А. Именно в домашнем матче с "Черниговом" львовяне одержали единственную победу в нынешнем сезоне (4:1). "Тигры" же в двух весенних поединках хоть и дали бой соперникам, но все равно проиграли. Дело даже не в дисквалификации Степана Сличного, полагаю, что хозяева обязаны уверенно побеждать и брать реванш у "львов". (прогноз - 2:0)

Матч "Нива" - "Диназ" состоялся вчера, отчет по ссылке ниже:

Группа Б

"Металл" - "Никополь". На домашнем стадионе "Никополя" мучаются все, не столько с соперником, сколько с полем. В прошлом туре такова участь постигла "Кривбасс", который обыграл аутсайдера минимально (2:1), но можно вспомнить и не самый сладкий опыт самого "Металла" в первом круге (2:0). Другое дело ОСК "Металлист", который был уже "притерт" подопечными Кучера против черкасского "Днепра" (5:0). Так что как бы не случилось погрома подопечных Сергея Воробья, еще сильнее запорожского... (прогноз - 8:0)

"Металлург" - "Николаев-2". Отлично стартовал весной запорожский "Металлург", команда Владимира Микитина выиграла три матча с общим счетом 13:3. В родных стенах "казаки" проиграли в чемпионате только "Таврии" (1:4), да и тот поединок выбился из тенденции, согласно которой "Славутич-Арена" является практически гарантией успеха коллектива хозяев. (прогноз - 3:1)

"Балканы" - "Таврия". Если бы не голы Владимира Приемова, то "Балканы" бы имели в трех предыдущих матчах на три очка меньше. Денису Колчину пока что с трудом удается наладить дела в по сути заново собранном коллективе. Обновился состав и у "Таврии", но симферопольцы по крайней мере демонстрируют солидный уровень игры. (прогноз - 0:1)

"Энергия" - "Яруд". Мариупольский коллектив отправился в Новую Каховку на новом клубном автобусе. Добавит ли это мотивации подопечным Олега Красноперова? Вряд ли, ибо с этой задачей отлично справляется и сам наставник "Яруда". У хозяев не смогут сыграть Жавко и Кириенко, что ослабит и без того далеко не фаворита будущего матча. (прогноз - 0:2)

"Кривбасс" - "Перемога". В одиннадцати матчах с участием "Перемоги" забито всего лишь двадцать голов. Было еще меньше, но поднять среднюю результативность поединков днепровской команды помог "Металлург" в прошлом туре. "Кривбасс", по своему потенциалу, вполне мог конкурировать с "Металлом". Но, в отличие от харьковчан, подопечные Геннадия Приходько испытывают проблемы в матчах с не самыми сильными коллективами, теряя возможность "набить разницу". Пока что перспективы повышения в классе "президентского" клуба уже в этом сезоне под большим знаком вопроса. Так что терять очки с середняком, да еще и дома, крайней нежелательно. (прогноз - 1:0)