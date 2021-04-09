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Металл будет сотрудничать с женским клубом Жилстрой-1

Вторая лига
(1 голосов)

Клубы совместными усилиями будут развивать в Харькове женский футбол

Металл будет сотрудничать с женским клубом Жилстрой-1

womensfootball.com.ua

Новина українською

Харьковский "Металл" подписал договор о сотрудничестве с женским футбольным клубом "Жилстрой-1".

Свои подписи под документом поставили исполнительный директор ФК "Металл" Валерий Грига и генеральный директор ФК "Жилстрой-1" Владимир Усов.

"Не скрою, к нам обращались многие клубы, но мы решили, что женская футбольная команда должна остаться в Харькове, радуя своей игрой наших земляков - харьковчан. Зная Евгения Алексеевича Красникова, опытный тренерский штаб ФК "Металл", мы уверены, что их профессиональные советы помогут нашей команде выйти на новый технико-тактический уровень", - сказал директор Жилстроя-1.

"Жилстрой-1" - девятикратный чемпион Украины, еще пять раз команда становилась серебряным призером женского первенства. Также в активе клуба 11 трофеев в Кубке Украины.

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В статье: Жилстрой-1 (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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Комментарии (2)
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FKVP@chempions (Полтава)
09.04.2021 в 01:03
Дякуємо Вам дівчата, місто Полтава було завжди з Вами і наше сердце буде за Вами вболівати й надалі
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download1 (huyersk)
09.04.2021 в 00:33
Норм, будуть до дівчат частувати
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