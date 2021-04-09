Металл будет сотрудничать с женским клубом Жилстрой-1

Харьковский " Металл " подписал договор о сотрудничестве с женским футбольным клубом "Жилстрой-1".

Свои подписи под документом поставили исполнительный директор ФК "Металл" Валерий Грига и генеральный директор ФК "Жилстрой-1" Владимир Усов.

"Не скрою, к нам обращались многие клубы, но мы решили, что женская футбольная команда должна остаться в Харькове, радуя своей игрой наших земляков - харьковчан. Зная Евгения Алексеевича Красникова, опытный тренерский штаб ФК "Металл", мы уверены, что их профессиональные советы помогут нашей команде выйти на новый технико-тактический уровень", - сказал директор Жилстроя-1.

"Жилстрой-1" - девятикратный чемпион Украины, еще пять раз команда становилась серебряным призером женского первенства. Также в активе клуба 11 трофеев в Кубке Украины.