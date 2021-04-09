Вторая лига. Ужгород и Подолье обходят Диназ, Металл собрался рвать Никополь. LIVE

КАРПАТЫ (Галич) - ЭПИЦЕНТР 1:0 (0:0)

Гол: Бэй (63)

В центральном поединке тура в группе А "Карпаты" и "Эпицентр" сошлись на львовском стадионе "Сокол". Судя по результату, галичане намереваются стать "четвертой силой" в городе Льва, ибо это для них уже четвертая победа кряду нынешней весной. Причем добытая над прямым конкурентом.

Единственный гол провел Андрей Бэй, ударом головой трансформировавший в результат на табло подачу со стандарта слева.

ЧАЙКА - РУБИКОН 1:2 (1:1)

Голы: Пограничный (20) - Кабанюк (39, 55)

В дерби Киевской области открыть счет удалось хозяевам. Голом отличился зимний новичок "Чайки", Тимур Пограничный. Но еще до перерыва Владислав Кабанюк счет сравнял. Во втором тайме же форвард оформил дубль и вывел "Рубикон" вперед, принеся таким образом победу. Кстати, матч этот Кабанюк начал на скамейке запасных и появился на поле лишь по ходу первого тайма.

МЕТАЛЛУРГ - НИКОЛАЕВ-2 3:0 (1:0)

Голы: Сидоров (15), Сарапий (47), Остапенко (57)

Очередным голом Алексея Сидорова начался поединок в Запорожье. Для форварда "Металлурга" он стал уже пятым в четырех поединках при двух голевых передачах. После перерыва в одинаковом стиле забивали защитники Сарапий и Остапенко. Делали они это после подач Игоря Загальского от противоположных углов поля.

БАЛКАНЫ - ТАВРИЯ 0:2 (0:1)

Гол: Богданов (6), Белоконь (86)

Удаление: Шевченко (64)

Гол в дебюте, забитый Максимом Богдановым, долгое время оставался единственным в этом поединке. После удаления Александра Шевченко "Таврия" откровенно тянула время и все же смогла вымучить желаемый результат. Тем более, что в концовке Евгений Белоконь еще и забил ударом с центра поля, застав врасплох Романа Герыча.

Команда Олега Федорчука все еще питает надежды ввязаться в борьбу "Металлурга" и "Кривбасса" за вторую путевку в Первую лигу от группы Б.

ПОДОЛЬЕ - ОБОЛОНЬ-2 4:0 (3:0)

Голы: Карпенко (9, 19), Прихна (40), Салбак (70)

Дубль Игоря Карпенко и точный удар Дмитрия Прихны в концовке первого тайма превратили второй в формальность. После перерыва, традиционно уже для весны 2021-го, забил еще и Фади Салбак.

Хмельницкий клуб, благодаря этой победе и также потерям конкурентов в 16-м туре, вышел на чистое первое место в группе А. Впрочем, победа "Ужгорода" чуть позже вернула все же именно подопечных Васютика на лидерскую позицию.

ЭНЕРГИЯ - ЯРУД 1:3 (0:2)

Голы: Хименюк (89) - Литовченко (26,37), Литюк(53)

Еще один дубль игрового дня на счету хавбека "Яруда" Даниила Литовченко. После перерыва забил и форвард гостей Глеб Литюк, на что лишь в концовке сумела ответить своим голом "Энергия".

Олег Красноперов за короткое время превращает второй мариупольский клуб в крепкого середняка своей группы.

УЖГОРОД - БУКОВИНА 3:2 (0:1)

Гол: Пуканыч (68, 90+3), Ференцик (77) - Орнат (25), Хучбаров (90+4)

Гол Артура Орната подытожил первую половину матча, в которой "Буковина" здорово контратаковала и активно и, что немаловажно, своевремено применяла прессинг.

После перерыва спасителем "Ужгорода", как и в прошлом туре, стал Адриан Пуканыч. Капитан закарпатской команды откликнулся на навес Виктора Ряшко и замкнул правую штангу. Ну а вскоре и Вадим Ференцик оформил взятие ворот черновчан головой, реализовав навес партнера, в этот раз с правого фланга.

Ну а на исходе компенсированного времени "маэстро" Пуканыч оформил и 10+7 в сезоне, записав в свой актив, как оказалось, победный гол в поединке с "Буковиной". Ведь Камиль Хучбаров буквально в следующей же атаке сократил разрыв до минимального. Но на большее черновчанам банально не хватило времени.

"Ужгород" снова становится единоличным лидером группы А Второй лиги!

МЕТАЛЛ - НИКОПОЛЬ (19:00)